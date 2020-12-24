“İMECE Çocuk Merkezi” tanıtım basın toplantısı yarın yapılıyor

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24/12/2020

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“İMECE Çocuk Merkezi” tanıtım basın toplantısı yarın yapılıyor

İMECE Çocuk Merkezi”nin tanıtımı, yarın Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nda düzenlenecek basın toplantısı ile yapılacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, basın toplantısı saat 09.00’da gerçekleştirilecek.

Basın toplantısında, Sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölge olan  “Lefkoşa Surlariçi”nde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yürütülen “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” projesi çerçevesinde, HASDER tarafından geliştirilen,  komisyonun proje ortaklarından biri olan, LAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet  Çağlar’ın Akademik Danışmanlığını yürüttüğü “İMECE Çocuk Merkezi”nin tanıtımı, amacı ve hedefleri konusunda bilgi verilecek.

Basın toplantısı sırasında, ayrıca Merkezle ilgili protokol da imzalanacak.

24/12/2020 18:44
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