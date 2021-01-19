IMF Başkanı Georgieva: Pandeminin ekonomik etkilerine karşı SDR rezervlerini artırmalıyız

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, pandemiyle mücadele için daha fazla kaynak bulmaları gerektiğini söyledi. Fonun uluslararası rezerv aracı olan "Özel Çekme Hakları"na (SDR) değindi. SDR, bir ülkenin diğer ülke Merkez Bankası'ndan faizi ile borç kullanabilmesini sağlayan bir sistem. Bu uygulamanın genişletilmesine Trump karşı çıkıyordu. Georieva'nın açıklamaları da Trump'ın gidişi öncesi geldi. İşte ayrıntılar...

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, corona virus pandemisi nedeniyle, küresel ekonomik görünümündeki oldukça yüksek belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekti.

Yoksul ve zengin ülkeler arasındaki büyüyen uçurumun IMF'yi, gelişmekte olan ekonomilere ve yükselen pazarlara imtiyazlı finansmanı artırmaya yönlendirdiğini belirtti ve ekledi.



"Gelişmede arkada kalan ülkeleri destekleyebilmek için kapasitemizi genişletmek bizim için önemini korumaya devam edecek, hatta daha da önemli olacak."



Gazetecilere konuşan Georgieva, IMF'nin kendi para birimi olan Özel Çekme Hakları'ndan (SDR) yapılacak yeni ödemelerin, bu ülkelere sağlık kriziyle mücadeleyi desteklemek, dijital ve yeşil ekonomiye geçişleri hızlandırmak için daha fazla finansal alan sağlayacağını söyledi.



IMF'nin gelişmekte olan pazarlara ve ekonomilere yönelik imtiyazlı finansmanı, mevcut SDR'ler kapsamında yaklaşık 20 milyar dolarlık bağış da dahil olmak üzere hızla artırdığını vurgulayan Georgieva, bunun önemli bir rol oynamaya devam edeceğini, ancak daha fazla adım atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

SDR (ÖZEL ÇEKME HAKKI) NEDİR?



IMF tarafından 1969'da oluşturulan uluslararası bir rezerv para birimi ve aynı adı taşıyan ayrı bir departman tarafından çıkartılıyor.

Special Drawing Rights (SDR), uluslararası likiditeyi artırmak adına IMF tarafından yaratılan özel bir uluslararası rezerv aracı olarak kullanılıyor. Özel Çekme Hakkı, bir hükümetin diğerinin merkez bankasından onun ulusal parasını çekmesine olanak veren bir hak sağlıyor.



SDR, genelde bir hükümetin, diğerinin merkez bankasından onun ulusal parasını çekmesine olanak veren bir haktır. Örneğin Türkiye dolar rezervine ihtiyacı dolayısıyla SDR'lerini kullanmak isterse bunun için elindeki SDR'leri Amerikan merkez Bankasına devredecektir. Federal Reserve Bank devraldığı SDR'nin dolar karşılığını ödemekle yükümlüdür. İşlem nedeniyle Türkiye dolar elde ederken aynı zamanda karşı ülkeye yine IMF aracılığı ile bir faiz ödemesinde bulunur. Üyeler kendisine devredilen SDR'leri ilk tahsisin 3 katına ulaşıncaya kadar kabul etmek zorundadır.



SDR'lerin uluslararası likidite talebindeki artışı karşılamak üzere çıkartılması öngörülmüştür. IMF yönetim kurulu gelecek 5 yıllık dönemler için uluslararası ekonominin likidite talebi konusunda tahminlerde bulunur ve hangi tarihlerde ne miktar SDR çıkaracağına karar verir.

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19/01/2021 10:34