IMF Güney Kıbrıs Temsilcisi Wojciech Maliszewski ile söyleşi

IMF’nin Güney Kıbrıs ile ilgili Temsilcisi Wojciech Maliszewski “Politis” gazetesine söyleşi verdi.

Politis gazetesine göre ekonomi konularından bahseden Malisewski, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs'ın gelecekteki riskleri yönetmesini sağlayacak mali rezervlerin yeniden tesis edilmesinin önemini vurguladı.

Güney Kıbrıs’taki Eşel Mobil Sistemi “ATA” ile ilgili bir soru üzerine Maliszewski, maaşlardaki artışların, çeşitli sektörlerdeki üretkenlik ve kârlılıktaki gelişmeleri yansıtması adına müzakereye tabi olması gerektiğini söyledi.

Güney Kıbrıs ekonomisinin dayanaklılık göstermeye devam ettiğini söyleyen Maliszewski, pandemi ve Ukrayna’daki savaşa rağmen Güney Kıbrıs ekonomisinin geçen yıl yüzde 5.5 oranında kalkınma hızına sahip olduğunu belirtti.

Maliszewski söyleşisi sırasında dünya genelindeki ekonomik beklentilerden de söz etti.

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10/04/2023 11:12