IMF, Japonya'nın büyüme tahminini düşürdü

ads ads ads ads
07/04/2022

ads
ads
ads
IMF, Japonya'nın büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Japonya için ekonomik büyüme tahminini düşürdü.

IMF, Japonya için "4'üncü Gözden Geçirme Raporu"nu açıkladı.

Rapora göre Japonya ekonomisinin Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıl yüzde 2,4 büyüyeceği tahmin edildi. Ocak ayında yapılan öngörü ise yüzde 3,3 büyüme yönündeydi.

IMF gelecek yıl ise ülke ekonomisinin yüzde 2,3 büyümesini bekliyor.

IMF'nin manşet enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 1, gelecek yıl için yüzde 0,8 seviyesinde oluştu.

 

07/04/2022 20:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: IMF, Japonya’nın büyüme tahminini düşürdü
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.