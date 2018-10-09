IMF, Türkiye Dahil Birçok Ülkeye İlişkin Büyüme Beklentilerini Düşürdü

IMF, "Dünya Ekonomik Görünüm Raporu"nun (DEG) Ekim 2018 sayısını "İstikrarlı Büyümeyi Sınayan Zorluklar" başlığıyla yayımladı.

Her yıl, IMF-Dünya Bankası toplantıları öncesinde olmak üzere iki kez hazırlanan raporda, küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin son 6 ayda gümrük tarifeleri, siyasi belirsizlikler ve yükselen piyasalardaki sermaye çıkışlarıyla yükseldiği vurgulandı.

IMF'nin, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentilerini yükselen riskler nedeniyle yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye indirdiği raporda, bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra yükselen piyasa ekonomilerine yönelik büyüme tahminleri aşağı çekildi.

GELİŞMİŞ EKONOMİLERDE EN BÜYÜK REVİZYON ALMANYA VE FRANSA'YA

ABD ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme tahmini yüzde 2,9'da sabit bırakıldığı DEG raporunda, 2019 beklentisi ise Çin'le sürdürülen "ticaret savaşı" nedeniyle yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e düşürüldü.

Euro Bölgesi'nde ise Almanya ve Fransa'ya yönelik beklentilerde yapılan değişiklikler göze çarptı.

IMF, raporunda Almanya'nın bu sene ve gelecek yıl yüzde 1,9 büyümesinin beklediğini bildirdi. Bu rakamlar, temmuz ayında güncellenen raporda 2018 için yüzde 2,2 ve 2019 için yüzde 2,1 seviyesindeydi.

Fransa'nın büyüme beklentileri ise bu yıl için yüzde 1,8'den yüzde 1,6'ya ve gelecek sene için yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya çekildi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİLERİ DE REVİZE EDİLDİ

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler grubunda bulunan birçok ülke gibi Türkiye'ye yönelik büyüme beklentilerini de aşağı çeken IMF, Türkiye ekonomisinin bu yıl için yüzde 3,5 ve gelecek yıl için yüzde 0,4 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Bu oranlar, temmuz ayında güncellenen DEG'de sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 3,9 seviyesindeydi.

DEG'de, ayrıca Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon, cari açık ve işsizlik beklentilerine yer verildi.

Buna göre, Türkiye'de tüketici fiyat endeksinin bu yılın sonunda yüzde 15 ve gelecek yılın sonunda yüzde 16,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kuruluşun işsizlik oranı tahminleri ise bu yıl sonu için yüzde 11 ve 2019 sonu için yüzde 12,3 olarak belirlendi.

Raporda, cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının bu yılın sonunda yüzde 5,7'e yükseldikten sonra gelecek sene yüzde 1,4'e gerileyeceği öngörüsünde de bulunuldu.