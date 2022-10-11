IMF ve Dünya Bankası'ndan resesyon alarmı! Bir Almanya büyüklüğünde...

Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve IMF başkanı Kristalina Georgieva'ya göre, merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yükselttiği, ancak bu süreçte büyümeyi durdurduğu için dünya ekonomisi gelecek yıl resesyona girebilir.

İkili ortak bir sanal tartışmada küresel finansın durumunu değerlendirdi. Malpass, “Gelecek yıl bir dünya resesyonu riski ve gerçek tehlikesi var” dedi.

“Kalkınma çabaları çok çeşitli sorunların ortasında bir krizle karşı karşıya” diyen Malpass’a Georgieva , küresel büyümenin üçte birini oluşturan ülkelerin resesyona girme riski altında olduğuna dikkat çekerek karşılık verdi. “Durgunluk riskinin arttığını” belirten Georgieva “bu ülkeler 2022'nin son çeyreği ve 2023'ün ilk çeyreği boyunca negatif büyüme yaşayabilirler" dedi.

BİR ALMANYA’YA BEDEL!

IMF tahminlerine göre, ekonomik yavaşlamadan kaynaklanan küresel kayıplar, 2026 yılına kadar Almanya'nın büyüme miktarına eşdeğer olan 4 trilyon dolara ulaşabilir.

Ancak Georgieva, enflasyonu “kaçak tren” olarak niteledi ve bu hale gelmesine izin veremeyeceklerini söyledi .

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11/10/2022 10:38