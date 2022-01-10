IMF’den gelişen ülkelere uyarı: Faiz artışlarına hazır olun, para birimlerinde değer kaybı olabilir

IMF, gelişmekte olan ülkelere Fed’in hızlı sıkılaşmasına hazır olma çağrısı yaptı. Çağrıda faiz artışının sinyalleri verildi. Bu durumun dünya genelinde para birimlerinin değerinde düşüş yaratabileceği vurgusu yapıldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), gelişen piyasalara Fed uyarısı yaptı. Kurum, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin Fed’den faiz artışına hazırlıklı olması gerektiğini, beklenenden hızlı faiz artışlarının finans piyasalarında oynaklık yaratabileceğini, sermaye çıkışlarını tetikleyeceğini ve para birimlerinde değer kaybına yol açacağını belirtti.

Kurumdan bugün yapılan açıklamada, ABD ekonomisinde güçlü büyümenin süreceği, enflasyonun yıl sonuna doğru yavaşlayacağı öngörüldü. ABD politikasında kademeli sıkılaşmanın gelişen ülkelere etkisinin hafif olacağı belirtildi. Ancak geniş çaplı ücret enflasyonu veya devam eden arz zinciri sıkıntılarının fiyatları tahminlerden fazla yükseltebileceği ve enflasyon beklentilerinin de yükselebileceği, bu durumun Fed’in daha hızlı sıkılaşmasına neden olabileceği bildirildi.

Bloomberg'in aktardığına göre kurum, hızlı faiz artışı ve pandeminin devam etmesine atıfta bulunarak, "Gelişen ekonomiler ekonomik türbülansa hazırlıklı olmalı. Hızlı faiz artışı piyasaları sarsabilir ve küresel çapta finansal koşullar sıkılaşabilir. ABD’nin talebi yavaşlayabilir ve bu durum gelişen ülkelerde sermaye çıkışını ve para birimlerinde değer kaybını tetikleyebilir” yorumunu yaptı.

IMF ayrıca güçlü enflasyonist baskıları olan ülkelerin faiz oranlarını artırması gerektiğini ve merkez bankalarının sıkılaşma politikası planlarına dair açık ve sürekli iletişim halinde olması gerektiğini dile getirdi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard bir konuşmasında Fed’in enflasyonla mücadele için tahminlerden daha önce, Mart ayı itibariyle faiz artışına başlaması gerektiğini belirtmişti.

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10/01/2022 14:13