İmge: Bu ülkede pek çok alanda bireylerin sağlık hakkı korunamıyor!

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde önem alınmasından dolayı memnun olduklarını kaydetti “Gözümü üzerinde” mesajı verdi.

İlk kez Haber Kıbrıs’ın yaptığı bir haber sonucu toplumun gündemine gelen Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde önlem alınması için çaba sarf ettiklerini anlatan Emete İmge “Çok geç de olsa, onca çabanın ardına kamuoyunun yükselen öfkesi nihayet bu yakıcı gündemi siyaset kurumunun gündemine taşıyabildi. Bu ülkede pek çok alanda bireylerin sağlık hakkı korunamıyor! Süreç kalıcı çözümlere evrilene kadar gözümüz üstünüzde” dedi.

Emete İmge’nin açıklaması şöyle:

Üç yılı aşan bir süredir geçtiğimiz cuma gününe kadar Yaslı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ve akabinde Evrensel Hasta Hakları Derneği bu konuları gündemde tutmak için sayısız faaliyet yapmıştır.

Bu çabalara ilerleyen zamanda Alzheimer Derneği de dahil oldu. Neredeyse her hafta medya görünürlükleri yanında, karar vericileri ikna etmek için sayısız görüşme, bakanlıklar kapısında sokak eylemleri, her iki derneğin de bu alanda yaptığı araştırma raporları var.

Bu raporlar ulaşması gereken yerlere ve makamlara ulaştı. Tık yok! Karar vericiler çok meşguldü.

Oralarda sorun olduğuna tanık olan sağlıkçıların yetkililere bildirimleri etkili olmadı.

Vakiflar İdaresi gailesi olanların kendisine yaptığı uyarılara "ilgileneceğim" mesajı verdi ama o kadarın ötesine gidemedi.

Bu alanda eksik olan ve ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmaları neticelendirilemedi. Yönetilemeyen Vakıfı yönetmeye aday İskele Belediyesi’nin sayısız girişimleri sonuçsuz kaldı.

Cuma sabahı Evrensel Hasta Hakları Derneği olarak hem Sağlık Bakanlığı kapısında, hem de Sınırüstün’deki Vakfa giderek durumun vahametine dikkat çekerek videolar yapıp paylaştık.

O gün üç kez Sucuoğlu’nu cep telefonundan aradım. MYK toplantısı ve canlı yayın gibi meşguliyetleri olduğu için korumasıyla görüşebildim ve acilen Sınırüstü'ndeki Halk Vakfı’ndaki yaşlıların sağlık ve yaşam haklarının ihlal edildiğine dikkat çektik.

Ardından Kumser'in ve Eczacılar Birliğinin videoları bir kez daha gerçeğin vehametini ortaya koydu ve "Kral Çıplak" dedi.

Çok geç de olsa, onca çabanın ardına kamuoyunun yükselen öfkesi nihayet bu yakıcı gündemi siyaset kurumunun gündemine taşıyabildi.

Bu ülkede pek çok alanda bireylerin sağlık hakkı korunamıyor! Süreç kalıcı çözümlere evrilene kadar gözümüz üstünüzde

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30/01/2022 12:21