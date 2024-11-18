İmkansız hava olayları sıradanlaştı: Felaket kapıda!

İmkansız olduğu düşünülen sıcak hava dalgaları sıradan hale geldi. Sorumlu ise "insan etkisiyle gerçekleşen" iklim değişikliği.



Küresel ısınma ile ilgili yüzlerce araştırmanın sonuçları Carbon Brief adlı internet sitesinde derlendi.

Bilim insanları, Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarında son yıllarda gerçekleşen 24 sıcak hava dalgasını mercek altına aldı.

Uzmanlar, fosil yakıt tüketiminin yol açtığı sera gazlarının yokluğunda bu aşırı sıcak hava dalgalarının gerçekleşme olasılığını "sıfır" olarak hesapladı.



Yani bu aşırı iklim olaylarının insan etkisinden bağımsız olarak gerçekleşmesinin "imkansız olduğu" anlamına geliyor.

"İmkansız doğa olayları" sıradanlaşırken, son yıllarda gerçekleşen 550 sıcak hava dalgası, sel, fırtına, kuraklık ve orman yangınının, küresel ısınma sebebiyle şiddetlendiği vurgulanıyor.

Son araştırmalar, küresel ısınma sebebiyle ölümcül hava olaylarının tarihte benzeri görülmemiş düzeye çıktığını gözler önüne serdi. Bilim insanları dünyanın hiçbir bölgesinin güvende olmadığını söylüyor.

Paris iklim anlaşması ile hedeflenen 1.5 derecelik küresel ısınmanın aşılacağını söyleyen uzmanlar, 2 buçuk 3 santigrat derecelik ısınmanın küresel felaket anlamına geleceği uyarısında bulunuyor.



"Gidişatı tersine çevirmek için geç kalınmış olabilir "diyen uzmanlar, fosil yakıt tüketiminin durdurulması çağrısını yineliyor.