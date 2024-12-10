Immobile'den kötü haber

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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10/12/2024

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Immobile'den kötü haber

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Ciro Immobile’nin yapılan klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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TAGS: Immobile
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