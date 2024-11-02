İMO heyeti, LTB Başkanı Harmancı’yı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci ve Yönetim Kurulu Üyesi Buğra Ebedenölmez, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre ziyarette, belediye tarafından yürütülen büyük ölçekli projelerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Ayrıca İMO ile LTB iş birliğinde Lefkoşa’ya kazandırılacak park konusu da ele alındı.

Oda Başkanı Ekinci toplantıda yaptığı konuşmada, projelerde yaşanan deneyimlerin ve geliştirilen çözüm modellerinin hem yerel yönetimlere hem de inşaat sektörü çalışanlarına rehber olabileceğini ifade etti.

Ekinci, proje uygulamalarında karşılaşılan zorlukların ve ortaya çıkan çözüm yollarının sistematik olarak kayıt altına alınmasının, gelecekte benzer projelerde daha etkin stratejiler geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

-Lefkoşa’ya yeni park projesi

Toplantıda, sosyal sorumluluk projesi kapsamında İnşaat Mühendisleri Odası ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş birliğinde Lefkoşa’ya kazandırılması planlanan park projesi de ele alındı.

Ortaköy Mahallesi’nde yer alan yeşil alan üzerine inşa edilecek parkın, sürdürülebilir şehircilik ilkeleri doğrultusunda çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunacak bir alan olarak tasarlanması hedefleniyor.

Parkta, İnşaat Mühendisleri Odası merhum üyelerini temsil eden bir anıt, amfi alanı ve otopark da yer alacak. Çevre dostu uygulamaların öne çıkarılacağı projede, doğal alanların korunmasına ve toplumun sosyal ihtiyaçlarına uyumlu bir yapı oluşturulacak.