İMO temsilcilerinin AB destekli projeye katkısı sürüyor

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Kıbrıs Türk Toplumunda Piyasa Gözetimi Sistemi kurulacağını kaydetti.

İMO’dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs'ta güvenli ve etkili bir piyasa gözetimi sistemi kurma amacı taşıyan projenin, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edildiği belirtildi.

Proje kapsamında, yerel yönetim ve özel sektörden paydaşlara yönelik düzenlenen eğitimlerde, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulu üyeleri rol üstlendiği kaydedilen açıklamada, KTMMOB İMO üyelerinden Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs ve Gözde Oğuz, yapı malzemeleri üretimi ve ihraç edilen malzemelerin denetlenmesi konularında projeye katkı sağladığı vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Eğitimlerde, piyasa gözetiminin güçlendirilmesi, ürün güvenliğinin artırılması ve tüketici korumasının sağlanması gibi kritik hedeflere yönelik önemli adımlar atılıyor.

AB destekli proje, piyasa gözetiminin güçlendirilmesi, ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketici korumasının artırılması gibi kritik amaçlarla devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde yapılan yönlendirme kurulu toplantısı ve eğitimlerde, piyasa gözetimi alanında kaydedilen ilerlemeler ve ürün güvenliği ile metroloji laboratuvarı kurulma süreci hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Toplantılarda, son altı ayda kaydedilen ilerlemeler ve kurulmakta olan ürün güvenliği ile metroloji laboratuvarları hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, yapılan Almanya çalışma ziyareti, piyasa gözetimi kapasitesinin geliştirilmesine önemli katkılar sundu. Berlin'deki Federal Ekonomik İşler ve İklim Koruma Bakanlığı ile Bayern Eyalet Çevre ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı'na yapılan ziyaretler sırasında, tüketici koruması ve ürün güvenliği konularında değerli bilgiler edinildi. Bu ziyaretin ardından düzenlenen panelde, İMO temsilcisi Balkıs, AB ve Kıbrıs’taki uygulamalar arasındaki farklara dikkat çekerek, yasal düzenlemelerin gerekliliğine vurgu yaptı.

Geçtiğimiz hafta, Kıbrıs, Slovenya ve Avrupa’daki örneklemeler üzerinden yapılan eğitimde, Kıbrıs Türk toplumunda etkili bir piyasa gözetimi sisteminin nasıl kurulabileceği derinlemesine tartışıldı. Ayrıca, BMP Trading & Co. Ltd ve Levent Mozaik tuğla üretim merkezine düzenlenen bir gezi ile yerel üreticilerin üretim aşamalarına ilişkin bilgi edinme fırsatı sağlandı. Bu ziyaretler, belgeleme süreçleri ve uyulması gereken standartlar konusunda üreticilerle yapılan görüş alışverişine olanak tanıdı.

Piyasa gözetimi, yapı malzemelerinin güvenliğini sağlama, standartlara uyumu denetleme ve tüketici korumasını artırma gibi kritik işlevler üstleniyor. Bu süreç, aynı zamanda kalitesiz malzemelerin piyasadan uzaklaştırılmasına, sektördeki rekabetin ve kalitenin artırılmasına, çevre dostu malzemelerin kullanımının teşvik edilmesine ve ekonomik kayıpların engellenmesine katkı sağlayacak. Yenilikçi yapı malzemelerinin piyasada yer bulmasına olanak tanıyarak, sektörün gelişimini ve büyümesini hızlandıracak."