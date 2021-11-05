İmparatoriçe Josephine Bonaparte’ın tacı 150 yıl sonra ortaya çıktı

Mücevherlere, modaya, ihtişama hayranlığıyla tanınan Josephine Bonaparte’ye ait olduğu düşünülen iki taç, özel bir İngiliz koleksiyoncusunun elinde 150 yıl saklı kaldıktan sonra açık artırmaya sunuluyor.

1808’de Paris’te yapılan taçların sahiplerini tasvir eden nitelikleri olduğu düşünülüyor; kahramanlık, sadakat ve aşk gibi. Sotheby’s Mücevher Departmanı Başkanı Kristian Spofforth, bu taçların Paris’i ve dünyayı saran, Neoklasik formlara dayanan yepyeni bir moda yarattığını belirtiyor:

“Sunulan bu mücevherler, en iyi Fransız atölyelerinin en narin işlerini sergiliyor ve bugün dünyada bu parçalarla karşılaştırılabilinecek neredeyse başka parça yok.”

Aralık ayında gerçekleşecek açık artırmada iki mücevherin toplamda 410 bin ila 690 bin dolar arasında satılması bekleniyor.

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05/11/2021 09:37