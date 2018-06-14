İmza kampanyasına tam destek

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası (CTCC) Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata oda olarak İngiliz Parlementosunda Milletvekili olan Rt. Hon Iain Duncan Smith’in İngiliz Parlementosuna verdiği İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a Direk Charter Seferlerin başlaması konusundaki ‘Meclis Önergesi’nin imzaya açılmasına tam destek verdiklerini açıkladı.

Yaşarata, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası (CTCC), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası önderliğinde, 17 Haziran 2018’de İngiltere’de düzenlenecek festivalde de imzaya açılacak ‘Meclis Önergesi’ni desteklediklerini ve charter seferlerin hem Kuzey Kıbrıs’t yaşayanlar hem de İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler için ekonomik katkı sağlayacağını kaydetti.

“Charter seferler çok önemli”

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, İngiltere’de yaşayan üç yüz bini aşkın Kıbrıs Türk nüfusu olduğunu ve Kıbrıslı Türk iş insanlarının İngiltere’de yarattığı iş hacmi cirosunun yıllık 5 Milyar poundun, mal varlığının ise 50 milyarı poundun üzerinde olduğu anımsatarak bu ilişki ve bağların çok daha güçlü bir konumda olduğunu söylemenin yanlış olmayacağını belirtti.

Açıklamasına devamen Dr. Muhammet Yaşarata; Hal ve şartlar böyle iken İngiltere’den Kıbrıs’ın Kuzey’ine doğrudan Charter Seferlerin hala yapılamıyor oluşu insan hakları açısından kabul edilemez.

Hele de Brexit’in gündemde olduğu bir dönemde bu daha da önemli ve yaşamsal bir hale gelmiştir” dedi.

“Destek verilmeli”

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, İngiliz Parlementosunda Milletvekili olan Rt. Hon Iain Duncan Smith’in İngiliz Parlementosuna verdiği İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a Direk Charter Seferlerin başlaması konusundaki ‘Meclis Önergesi’nin önemine vurgu yaparak toplanacak imzaların fazlalığının kritik olduğunu belirtti. Vatandaşları bu önergenin altına imza koymaya çağıran Yaşarata, festivalde de imza toplanmaya devam edileceğini söyledi.