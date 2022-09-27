İmza törenine getirilen aslan, Konstantinos Manolas'ı korkuttu

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Sharjah FC'ye transfer olan Konstantinos Manolas imza töreninde getirilen aslan nedeniyle endişeli anlar yaşadı.

Bir dönem Roma ve Napoli formaları da giyen Yunan futbolcu Konstantinos Manolas'ın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

BAE ekiplerinden Sharjah FC ile sözleşme imzalayan Manolas'ı imza töreninde hiç beklemediği bir şey karşıladı.

Fotoğraf çekimi sırasında aslanla arasında az bir mesafe bulunan Manolas, aslanın kükremesiyle birlikte ani bir refleksle düşmekten son anda kurtuldu.

Sharjah yıldızları topluyor

Sharjah, Manolas transferiyle birlikte bir yıldız ismi daha kadrosuna katmış oldu.

BAE ekibi bu sezon daha önce Barcelona'dan Miralem Pjanic ve Villarreal'den Paco Alcacer'i kadrosuna katmıştı.

Sharjah geride kalan üç haftada topladığı 9 puanla lig sıralamasının zirvesinde yer alıyor.

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27/09/2022 18:54