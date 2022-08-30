Basketbol ProLig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği ile Afik Ceasar Projects arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Anlaşma çerçevesinde İskele temsilcisinin Basketbol takımlarının adı 2022-2023 sezonunda Ceasar Projects Larnaka Gençler Birliği olarak anılacak.

Menteş: Basketbol’da Gençler Birliği adından daha çok söz ettirecek

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Metin Menteş geçtiğimiz yıl tarihinde ilk kez basketbol liglerine katılan Gençler Birliği’nin Afik Ceasar Grup ile imzaladığı isim sponsorluğu sözleşmesi ile birlikte bu yıl sadece Basketbol Pro Lig’de değil U17 Genç Kadınlar, U17 Erkekler ve U 13 kategorilerinde 4 alanda mücadele edeceğini belirtti.

Ceasar Projects Larnaka Gençler Birliği Basketbol takımlarının İskele’yi fair play ruhuna uygun şekilde Basketbol Liglerinde temsil edeceğini belirten Başkan Menteş, Larnaka Gençler Birliği’nin Ceasar Projects ismi ile ve aldığı destekle artık adından tüm kategorilerde basketbolda söz ettirecek noktaya geleceğine olan inancını belirtti.

Yılmabaşar: Pro Lig’de bu yıl Finali İskele’ye getirmek istiyoruz

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Erkut Yılmabaşar Ceasar Projects Larnaka Gençler Birliği Basketbol takımlarının bu yıl 4 kategoride basketbol liglerinde mücadele edeceğini belirtti.

İmzalanan isim sponsorluğu anlaşması ile Afik Grubun desteği ile Ceasar Projects Larnaka Gençler Birliği Büyük Erkekler takımının Pro Lig’de bu yıl final oynamak için mücadele edeceğini açıkladı.

Yılmabaşar geçtiğimiz yıl yarı final oynayan takımımız bu yıl finali İskele’ye getirmek için daha çok çalışacak dedi.

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30/08/2022 19:53