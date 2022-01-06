In-Charge ile elektrikli araç şarj istasyonları ülkemizde hızla artıyor!

Kuzey Kıbrıs’ın ilk elektrikli otomobil şarj ünitesi In-Charge, 2020 yılında Özyalçın Group of Companies bünyesindeki Özyalçın Enerji Ltd. tarafından hayata geçirildi. In-Charge, elektrikli otomobil sahiplerine KKCT’nin dört bir yanında, günden güne artan elektrikli araç şarj istasyonları ile ücretsiz olarak hizmet sunmaya devam ediyor.

Özyalçın Enerji Ltd. operasyonlarının ve yatırımlarının merkezine sürdürülebilirliği, inovasyonu ve teknolojiyi alarak; daha temiz bir çevre için, insan odaklı ekosistemlere ve yenileyici iş modellerine yaptığı yatırımlarla sektöre öncülük etmeye devam ediyor.

Elektrikli otomobil şarj ünitesi In-Charge markası ile elektrikli araç kullanıcılarına temiz enerji ile ücretsiz şarj etme imkanı sağlayan Özyalçın Enerji Ltd. Direktörleri Yağmur Özyalçın ve Yaprak Özyalçın 2020 yılında kurdukları In-Charge markasının KKTC’nin dört bir yanında artan şarj istasyonları ile giderek büyüyüp, gelişerek halka sağladıkları bu öncü hizmetten dolayı gurur ve de mutluluk duyduklarını belirttiler.

Özyalçın Enerji Ltd. Direktörü Yağmur Özyalçın; ‘‘In-Charge markamız ile yarattığımız değeri uzun soluklu kılabilmek amacı ile ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetim alanlarında stratejik bir yaklaşım geliştirerek, kurumsal sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. İlerleyen dönemde artık insanlarımızın alışkanlıkları daha da değişecek. Dünya sorunu haline gelen iklim krizi ile sosyal sorumluluk bilinci yüksek kişiler ve akaryakıta yansıyan zamlar ile ülkemizde elektrikli araç sahiplerinin sayısı günden güne sevindirici şekilde artmakta. Bu doğrultuda artan şarj istasyon talepleri bizlere ortaya doğru bir vizyon koyduğumuzu gösteriyor. Enerji sektöründe karbon ayak izini azaltmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji sektörüne yönelik yatırımlar için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni nesil teknolojileri de hayata geçirerek, hem dünyamızın hem de ülkemizin geleceğini korumak ve sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Özyalçın Enerji Ltd. Direktörü Yaprak Özyalçın; ‘‘Son günlerde artan akaryakıt fiyatları ile bir çok vatandaş elektrikli araçlara yönelmeye başlarken, iş insanları, kamu kurum ve kuruluşları bu hususları dikkate alarak park yerlerine elektrikli araçlar için sağladığımız In-Charge şarj istasyonlarımızı yerleştirmeye başladılar. Artan talepler bizler için büyük bir mutluluk ve de gururdur. İnsanların araçlarını güvenle şarj edebileceği ve bu esnada da durdukları tesislerde hizmetlerden faydalanabilecekleri şarj istasyonları oluşturmaya özellikle önem gösteriyoruz.

Dünya iklim değişikliği sorununa karşı alınan en önemli önlemlerden birinin, içten yanmalı yakıt teknolojisine bağlı olan motor teknolojisinin değiştirilmesi olduğunu vurgulayan Yaprak Özyalçın; atmosferimiz malesef sonsuz büyüklükte değil ve bu kadar fazla atık gazın salınması sebebiyle artık kendi kendini yenileyemiyor. Sosyal sorumluluk bilinci yüksek insanlarımız ile, elektrikli araç kullanımını teşvik eden yatırımlarımız ve devlet desteği ile sürdürülebilir, daha temiz bir ülke için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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06/01/2022 17:51