Inaki Williams rekor kırdı! La Liga tarihine geçti!
03/10/2021
Athletic Bilbao forması giyen Inaki Williams, La Liga tarihine geçti.
Athletic Bilbao'nun, La Liga'nın 8. haftasında Alaves'i 1-0 yendiği maçta 11'de sahaya çıkan Inaki Williams üst üste tam 203. lig maçına çıktı.
2016'dan bu yana lig karşılaşması kaçırmayan 27 yaşındaki oyuncu, 1986-1992 yılları arasında üst üste 202 lig maçında görev yapan Real Sociedad'lı Jon Andoni Larranaga'yı geçerek zirveye yerleşti.
İspanyol oyuncu, Athletic Bilbao formasıyla 303 maça çıkarken, 69 kez rakip fileleri havalandırdı.