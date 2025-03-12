İnal Bilsel'in yeni albümü ''Once Upon a Cloudtop Meadow'' dinleyiciyle buluşacak

Besteci ve müzik prodüktörü İnal Bilsel’in yeni albümü "Once Upon a Cloudtop Meadow" yarın dinleyiciyle buluşacak.

Bilsel’in beş yıllık yaratım sürecinin ürünü olan sinematik konsept albüm, yarın Bandcamp üzerinden ön sipariş veren dinleyicilere tam sürümüyle sunulacak. Yarın ayrıca YouTube üzerinden özel bir prömiyer gerçekleşecek ve İnal Bilsel, canlı yayında dinleyicilerden gelen soruları yanıtlayacak. Albüm, 21 Mart’ta Spotify ve Apple Music gibi tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Albüm hakkında detaylı bilgiye ve ön sipariş seçeneklerine, sanatçının resmi web sitesi www.inalbilsel.com üzerinden ulaşılabilir.

Albümü ön sipariş vermek isteyenler https://inalbilsel.bandcamp.com/album/once-upon-a-cloudtop-meadow platformunu ziyaret edebilir.

Bilsel'in müzikal yolculuğunu ve güncel paylaşımlarını takip etmek için Instagram'da @inalbilsel, Facebook'ta @inalbilselmusic ve YouTube'da www.youtube.com/inalbilsel hesapları takip edilebilir.

-İnal Bilsel hakkında

1983 doğumlu İnal Bilsel, kompozisyon eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Londra’daki Royal Holloway Üniversitesi’nde tamamladı. Londra Senfoni Orkestrası tarafından kaydedilen Nilay’s Dream adlı eseriyle uluslararası alanda tanınan Bilsel, müzikal kariyerine pek çok solo albüm ve kısa film müzikleri sığdırdı. Bilsel, aynı zamanda Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde Ses Sanatları ve Tasarımı Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.