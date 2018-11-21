İnanılmaz olay! Moskova’da uçak bir kişiyi ezdi

Moskova’dan Atina’ya havalanmaya hazırlanan Boeing-737 yolcu uçağı bir engebeyle karşılaştığını ve üzerinden geçtiğini kuleye bildirdi. Havalimanı görevlileri piste uzanan yolu incelediklerinde uçağın bin insanı ezdiğini tespit etti.

Olayın TSI 20:10 sularında meydana geldiğini Şeremetyevo havalimanı halkla ilişkiler sorumlusu Anna Zaharenkova açıkladı. Atina’ya uçuş gerçekleştirmeye hazırlanan yolcu uçağı kalkış pistine doğru ilerlediği sırada pilotların bir engebenin üzerinden geçtiklerini fark ettiklerini belirten yetkili, pilotun durumu kuleye bildirmesi üzerine yerde yapılan incelemenin uçağın tekerleriyle bir insanı ezdiğini tespit edildiğini söyledi.

Tanınamaz haldeki cesedin kime ait olduğu etrafa saçılan elbisesindeki kimlikten tespit edildi.

İnanılması güç olayın nasıl mümkün olabildiği araştırılmaya başladığında ortaya daha da şok edici ayrıntılar çıktı.

Boeing-737 yolcu uçağı tekerleri altında kalan kişinin havalimanı personeliyle hiçbir ilgisi olmayan 25 yaşındaki Ermenistan vatandaşı Epremov A.G. olduğu belirlendi.

Ermenistanlı genci dün İspanya başkenti Madrid’den ülkede yasadışı bulunma gerekçesiyle sınır dışı edilerek Ermenistan’a gönderilmiş. Moskova üzerinden Erivan’a ulaşması gereken bu kişi Madrid-Moskova uçağında taşkınlık yaptığı için Şeremetyevo havalimanına inişten hemen sonra polise teslim edilmiş.

Şimdi ise Rus savcılığı havalimanında polisin Madrid uçağı kapısında teslim aldığı gencin bir süre sonra nasıl Atina uçağı tekerleri altında kaldığını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Nerdun HACIOĞLU/Hürriyet