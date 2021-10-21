“İnanın ki hala daha rüyada gibiyiz”

Asya bebek gen tedavisi için ihtiyaç duyulan Zolgensma ilacını bugün almaya başladı

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21/10/2021

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“İnanın ki hala daha rüyada gibiyiz”

SMA Tip 1 hastası olan Asya bebekten güzel haber geldi. Asya bebeğin ailesi tarafından yapılan paylaşımda bugün Güney Kıbrıs'taki hastanede Zolgensma gen tedavisine başlandığı duyuruldu.

Yapılan paylaşım şöyle:

"Biz ilacımızı an itibariyle alıyoruz... Hayalini kuran, şifa bekleyen her aileye, direnen her bebeğe nasip olsun... İnanın ki hala daha rüyada gibiyiz... Sizi seviyoruz"

 

21/10/2021 12:18
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TAGS: Asya bebek, Zolgensma, Asya Polatlı, gen tedavisi
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