SMA Tip 1 hastası olan Asya bebekten güzel haber geldi. Asya bebeğin ailesi tarafından yapılan paylaşımda bugün Güney Kıbrıs'taki hastanede Zolgensma gen tedavisine başlandığı duyuruldu.

Yapılan paylaşım şöyle:

"Biz ilacımızı an itibariyle alıyoruz... Hayalini kuran, şifa bekleyen her aileye, direnen her bebeğe nasip olsun... İnanın ki hala daha rüyada gibiyiz... Sizi seviyoruz"

21/10/2021 12:18