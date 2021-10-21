“İnanın ki hala daha rüyada gibiyiz”
Asya bebek gen tedavisi için ihtiyaç duyulan Zolgensma ilacını bugün almaya başladı
21/10/2021
SMA Tip 1 hastası olan Asya bebekten güzel haber geldi. Asya bebeğin ailesi tarafından yapılan paylaşımda bugün Güney Kıbrıs'taki hastanede Zolgensma gen tedavisine başlandığı duyuruldu.
Yapılan paylaşım şöyle:
"Biz ilacımızı an itibariyle alıyoruz... Hayalini kuran, şifa bekleyen her aileye, direnen her bebeğe nasip olsun... İnanın ki hala daha rüyada gibiyiz... Sizi seviyoruz"