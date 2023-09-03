İnce av başladı

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03/09/2023

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İnce av başladı

Üveyik-fassa avı olarak bilinen 2. İnce Av mevsimi bugün başladı.

Avcılar 2. İnce Av’da bugün ve 10, 17, 24 Eylül Pazar günlerinde, toplam 4 gün avlanabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü” uyarınca, 2’nci İnce Av Sezonu’nda nerelerde avlanılabileceği ince av haritasıyla belirlendi.

4 pazar günü yapılabilecek 2’nci İnce Av’da av haritasındaki 23, 24, 28, 29, 34, 35, 42, 43 ve 56 numaralı bölgeler ava kapalı olacak.

2'nci İnce Av'da avcılar fassa, üveyik, karga, yaban güvercini ve saksağan avlanabiliyor.

03/09/2023 11:58
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TAGS: ince av, kktc,
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