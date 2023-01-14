İnce Av Haritası Yayınlandı

 2023 1. İnce Av Sezonu yarın başlıyor.

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14/01/2023

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İnce Av Haritası Yayınlandı

 2023 1. İnce Av Sezonu yarın başlıyor.

İçişleri Bakanlığı, 2023 1. İnce Av sezonunda Cikla, Fassa, Yaban Güvercini, Çulluk, Karga ve Saksağan avlanabileceğini açıkladı.

Avcılar, 15, 18, 22, 25 ve 29 Ocak; 1, 5, 8, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde avlanabilecek.

Her türlü yasak avla ilgili ihbarlar ise, Alo 140 ihbar hattına yapılabilecek.

Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Cook, av süresince dikkatli olunması ve kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Cook, avcılara kazasız bir av sezonu diledi.

14/01/2023 09:08
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TAGS: ince av, haber, kıbrıs
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