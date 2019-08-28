İnce Av ruhsat çıkarma işlemleri cumartesi günü de yapılabilecek

Gazimağusa Kaymakamlığı, II. İnce Av için av ruhsatı çıkarma işlemleri 31 Ağustos cumartesi günü 09.00-12.00 saatleri arasında yapılabileceğini bildirdi.

Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal imzalı açıklamaya göre, 1, 8 ve 15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek II. İnce Av için av ruhsatı çıkarma işlemleri 30 Ağustos Cuma günü resmi tatil olması sebebiyle işlemler gerçekleştirilemeyecek. Bundan ötürü Gazimağusa Kaymakamlığı avcılara cumartesi günü işlemlerini tamamlayabilmeleri için 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet verecek.



