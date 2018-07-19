İnce bel için neler yapmalıyız? Uzmanından ipuçları!

İncecik düz bir karın hangi kadının hayali değil ki? Hele de yaz aylarında bikini sezonu açılmışsa... Düz karın diyeti son zamanlarda Amerika ve İngiltere gibi birçok ülkede uygulanıyor. Bu diyet sisteminin hedefi özellikle karın ve bel çevresindeki yağ miktarını azaltmak ve beli inceltmektir.

Bu diyet en fazla 1-2 hafta uygulayabilir. Bununla ilgili beslenme planını ve dikkat edilmesi gerekenleri Diyetisyen Fatma Yiğitoğlu anlattı.

Bu diyetin temel kuralı su tüketiminin artmasıdır.

Suyun içerisine limon, greyfurt, portakal gibi meyveler ekleyin.

Eğer su içerisinde istemezseniz de mutlaka her gün C vitamini içeren bir meyve tüketin.

Tuz veya tuz içeren yiyecekleri azaltmalısınız.

Tuz ve tuzlu besinleri ne kadar çok tüketirseniz vücut o kadar su tutar.

Karbonhidratı genel olarak azaltmanız gerekir.

Aktif bir spor da yapmıyorsanız fazla karbonhidrat vücutta yağlanmayı artırır.

Kahvaltıdan itibaren şekerli ürünleri tüketmeyin. Çünkü şekerli besinler kan şekerini de negatif etkilediği için iştahınızda artışlar görülebilir. Bu yüzden şekerli besinleri diyetinizde azaltın.

Sağlıklı yağları içeren besinleri tercih edin. Zeytinyağı, fındıkyağı, omega 3 içeren balık tüketimini artırın. Yağlı tohumlar olan ceviz, fındık ve badem de tüketmelisiniz.

Baklagiller, karnabahar, brokoli, pırasa gibi gaz yapmayı kolaylaştıran besinleri haftada ikiden fazla tüketmeyin.Sebzeleri genelde haşlanmış tüketin.

Çiğ sebze miktarını azaltın. Genel olarak düşük kalorili yiyecekleri tercih edin.

Siyah çay, kafein ve gazlı içecekleri azaltmalısınız.

Baharatları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bunlar metabolizmanızı da hızlandırır.

Günlük aktivitenizi artırmanız gerekir. Günlük 60 dakika kadar yürüyüş yapmalısınız.



