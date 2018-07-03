İnce'den Kılıçdaroğlu'na flaş teklif

Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. İnce, "Sayın Genel Başkan'a büyük bir devlet adamlığı yaptığını İYİ Parti'ye 15 vekil gönderdiğini, rakip olan beni aday göstererek devlet adamlığı yaptığını, bunu devam ettirmesi gerektiğini söyledim. Kendisine benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal başkan olabileceğini, bu çalışmaları onursal başkan olarak sürdürebileceğini, benim de partiyi genel başkan olarak seçimlere hazırlayabileceğimi söyledim. Kendisi bir yanıt vermedi. Kılıçdaroğlu ile bir kurultay yarışı içine girmeyeceğim" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 26. Dönem Milletvekilliğini devretti. Muharrem İnce kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin detaylarını anlattı. İnce, Kılıçdaroğlu'na 'onursal başkan ol' teklifi ilettiğini söyledi.

İnce şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkan'a büyük bir devlet adamlığı yaptığını İYİ Parti'ye 15 vekil gönderdiğini, kurultayda kendisine rakip olan beni aday göstererek devlet adamlığı yaptığını, bunu devam ettirmesi gerektiğini söyledim. Kendisine kurultayı toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal başkan olabileceğini ve çalışmaları onursal başkan olarak sürdürebileceğini, benim de partiyi genel başkan olarak seçimlere hazırlayabileceğimi söyledim. Kendisi bir yanıt vermedi. Kılıçdaroğlu ile bir kurultay yarışı içine girmeyeceğim. Kendisi hayır yanıtı verirse parti örgütünün bir çalışma başlatabilir." Kendisi hayır yanıtı verirse parti örgütünün bir çalışma başlatabilir.

Kılıçdaroğlu’ndan İnce’ye: Siyasi nezaketsizliktir

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin açıklamısana ilk tepki: "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizliktir"

CHP’de Muharrem İnce’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşmasında Kılıçdaroğlu’na ‘kurultay’ teklifini yaptığını açıklamasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizliktir” açıklaması yaptı.

CHP’de MYK Perşembe saat 11’de toplanacak.