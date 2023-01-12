İnci Avcı: Her şey yolunda şükür

Tedavi için Türkiye'ye giden ve dün başarılı bir operasyon geçiren İnci Avcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Her şey yolunda şükür” ifadesini kullandı.

Avcı’nın paylaşımı şöyle:

“Çok korkarak geldiğim istanbul’da ........... Hastahanesi’ne ..... tarihleri arası süreçte KKTC onkoloji hastane yatışım boyunca tedavimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, idari personele, hizmet personellerine tek tek ayrı ayrı teşekkür ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Herkesin işini çok severek ve hakkıyla yaptığına şahit olmuş bulunmaktayım. Sayın Prof. Dr. Mete Karatay ve İdris bey Hocam çok değerli bir insan olmasının yanı sıra bana bir kez daha hayat vermiştir. Başarı bir şekilde beyin ameliyatı yaparak tümörden kurtardığı için kendisine minnettarım. İşini çok seven ve çok değerli bir bilim insanıdır.

Allah’tan kendisine daimi sağlık vermesi için duacıyım. Ayrıca şükran ifade etmek istediğim Kanser Hastalarına Yardım Derneği başkanı Raziye Kocaismail ve ekibine Sağlık Bakanımız İzlem Gürçağ Altugra ve ekibine ve de Cimnastik federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu. Kendisine çok özel teşekkürlerimi sunar tüm dualarını benden esirgemeyen sizlerden de Allah razı olsun. Her şey yolunda şükür”

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12/01/2023 22:18