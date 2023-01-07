İnci Avcı’dan duygulandıran paylaşım

10 yıl arayla iki kez meme kanseri olup, tek göğsünü aldırmak zorunda kalan ve bu kez de beyninde kütle tespit edilen 36 yaşındaki İnci Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

İşte o paylaşım:

"Bu benim başarım diye yola çıktım. Hep düştüm kalktım bununda üstesinden geleceğim inşallah. Allah'ın izniyle bu da geçecek zor bir durum. Tabiki üzülüyorum, ağlıyorum, her şey tam bitti derken aynı yerden tekrar devam ediyor. Her şey yoluna giriyor başka yerden başka bir şey çıkıyor. Bu bizim imtihanımız geçecek biliyorum. Zor ama geçecek daha önce başardığım gibi buda benim başarım diyeceğim inşallah. Benden dualarınızı eksik etmeyin. Hepinizden Allah razı olsun."

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07/01/2023 19:52