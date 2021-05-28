İnci Moreket yeni şarkısı ile sevenleriyle buluşuyor

Ülkemizin başarılı seslerinden İnci Moreket Alicik yeni şarkısı ile sevenleriyle buluşuyor. İnci Moreket Alicik"Bahar" isimli şarkısı ile uzun bir aradan sonra yeniden müzikseverlerle buluşuyor. Eşi Kutay Alicik’in prodüksyon şirketi olan Re Chord Cyprus’dan yayınlanan "Bahar" isimli şarkının söz ve müziği Sinem Çavuşoğlu’na ait. İnci, geçtiğimiz yıl Gerçek ve Düş isimli şarkıyı seslendirmişti.

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28/05/2021 15:29