'İnci Taneleri' seyirci ile buluştu

Kanal D’nin iddialı dizisi ‘İnci Taneleri’ izleyici ile buluştu. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ’ın hikayesini konu alan dizi izleyiciden tam not aldı.

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği ‘İnci Taneleri’ başladı. Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Güven Kıraç ve Kubilay Aka’yı kadrosunda buluşturan dizi sosyal medyayı salladı.

Dizinin ilk bölümünde;

Yıllardır cezaevinde tutuklu olan Azem Yücedağ, tahliye oldu. İlk iş kendisine kalacak bir yer bulan Azem, günün aydınlanması ile birlikte karısı Hande’nin mezarına gitti.

'SANA SÖZ ONLARLA GELECEĞİM'

Yazdığı şiiri okuyan ve ‘yine geleceğim’ diyen Azem, kaybettiği çocuklarını bulmak için yemin etti.

“Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış

Bir gün öylece durup dururken, hiçbir alamet yokken ortada kıyamet de koparmış.

Meğer seninle her günümüz bir cennette geçermiş.

Meğer senden sonra zaman yaşamak pahasına ölmekmiş…

Şimdi yattığım ranzam senin mezarın kadarmış…

Senin aşkın değil sadece failin olmak da varmış…”

AZEM YIKILDI

Çocuklarının esirgeme tarafından korunmaya alındığını öğrenen Azem, kuruma müracaat etti ancak onları bulabilmek için mahkeme kararına ihtiyacı olduğunu öğrendi.

Eski dostu eczacı Kasım’ın ziyaretine giden Azem, içini döktü. Kasım da yıllardır yaşadığı zorluklardan bahsetti:

Bize yüklediğin şey çok ağırdı…Hakkında konuşanlara seni savunamamak… Susmak…

'BİR İSİM BİR İNSANA BU KADAR YAKIŞIR'

Tek tek bulduğu iş ilanlarını arayan Azem, pansiyonda tanıştığı Zerre’nin sürekli küfür etmesinden rahatsız olunca genç adamı kendi yöntemleri ile uyardı.

KARŞINIZDA DİLBER!

İkili arasında yaşananlara şahit olan biri daha vardı: Dilber…

Azem ile müzikholde çalışan Dilber’in ilk karşılaşması tam da böyle oldu.

'BİZİM ÖĞRETMEN KATİLMİŞ'

Azem’in öğretmen olduğunu öğrenen İzzet, onun hakkında kısa bir araştırma yaptı. İnternet sitelerinde karşılaştığı haberler İzzet’in kanını dondurdu.

Özel ders öğretmenliği için görüşmeye giden Azem, işe kabul edildi. Kızının isyankarlığından şikayet eden Piraye, Azem'in sözleri ile kendini sorguladı...

Siz her şeye ‘evet’ demesini mi tercih ederdiniz?

'İNTERNETTEKİ O KİŞİ BENİM'

İzzet’in soğuk tavırlarına anlam vermeye çalışan Azem, ona neler olduğunu sordu. İzzet’in internette yazılanları okuduğunu öğrenen Azem, tek bir cümle ile kendisini anlatmaya çalıştı:

Evet o internette gördüğün adam benim ama ben yapmadım. Kabul ettim suçu. Neden kabul ettiğim işin internette olmayan kısmı… Yani hakikat…

“Çok sürmedi 3 gün içinde deşifre oldu kimliğim

Artık hiç silinmiyor kara lekeler

Sonsuza kadar peşimden geliyorlar…”

FELEKTEN BİR GECE

Azem’e yaptığı haksızlığın farkına varan İzzet, onu Dilber’in çalıştığı müzikhole götürdü.

Dilber dansı ile izleyenleri kendisine hayran bırakırken, o gece müzikholün beklenmedik bir misafiri daha vardı.

'SANA SARILABİLİR MİYİM?'

Azem’den etkilenen Dilber, pansiyona dönünce onu odasında ziyaret etti. Dilber, yıllardır hasret kaldığı cümleleri Azem’e tek tek sıraladı:

Senin iyi bir adam olduğun neredeyse alnında yazıyor.

Hikayesini dinledikçe içten içe Azem’e daha çok üzülen Dilber, herkesten sakladığı şefkatini ona gösterdi..

Bir sarılayım mı ben sana müsaitsen? Yanlış anlama bak ben uzun zamandır kimseye sarılmamışım.

AYÇA YENİ ÖĞRETMENİ İLE TANIŞTI

Azem için ilk iş günü oldukça zorlayıcı geçti. Öncesinde gelen hiçbir öğretmenle anlaşamayan hatta hepsini bir şekilde kaçırmayı başaran Ayça, bu kez Azem ile tanıştı.

Genç kızın umursamaz tavırları Azem’i yıldırmaya yetmedi.

DİLBER EVLİYMİŞ

Pansiyondaki hareketliliğin farkına varan Azem, Dilber’in odasına gelişiyle şaşırdı. Dilber’e neler olduğunu soran Azem, aldığı cevapla şaşkına döndü: Kocam!

Teşekkür için Azem’i yemeğe götüren Dilber, hayatında ilk kez hissettiği duygularından bahsetti: Ben sana aşık oldum!

İkilinin konuşmasına Dilber’in kocası Zahir de şahit oldu.

Zahir’in sözleri ile sinirlenen Azem, kendine engel olamadı.

AZEM, DİLBER'İ REDDETTİ

Azem ile aynı evde yaşamanın planlarını yapan Dilber, ‘Çok zor zamanlar yaşadım ve bir ilişkiye hazır değilim’ sözlerini duyunca gerçeklerle yüzleşti.

Geceyi Kasım ve Nergis’in evinde geçiren Azem, dostları ile geçmişi yad etti.

Ne çok keder var değil mi, şu sessizliğimizde.

AYÇA İLK KEZ GÜLDÜ

Ayça ile ikinci dersine giden Azem genç kızın evde olmadığını öğrendi. Pes etmeyen ve Ayça’yı bekleyen Azem’in çabaları sonuç verdi… Ayça uzun zaman sonra ilk defa bir derste çok neşeliydi…

AKŞAM YEMEĞİNDE KAVGA

Ayça’nın dersi uzun sürünce Piraye, Azem’den akşam yemeğine kalmasını rica etti. Daveti nezaket gereği kabul eden Azem, kendini büyük bir aile kavgasının ortasında buldu.

Dizinin final sahnesinde;

Piraye şoförüne Azem’i gideceği yere kadar bırakması için talimat verdi. Kendisini bekleyen kötü sürprizden habersiz olarak arabadan inen Azem, Zahir ve arkadaşlarının saldırısına uğradı.

SOSYAL MEDYA 'İNCİ TANELERİ'Nİ KONUŞTU

İnci Taneleri'nin ilk bölümü sosyal medyayı salladı. Yılmaz Erdoğan'a ve Hazar Ergüçlü'ye övgüler yağdı.