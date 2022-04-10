İncirli: Amaçları reform değil, seçimden korkuyorlar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, hükümetin zamana oynayarak seçim tarihi kararı alınmasını engelleyeceği ve Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasının önüne geçileceğiyle ilgili iddialar bulunduğunu belirterek, “Böyle bir tavır sergilenirse bunun adı devlet düşmanlığıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan boşalan milletvekilliği için hükümetin ısrarla ara seçim tarihi belirlemediğini ve erken genel seçime kadar bu seçimin yapılamadığını anımsatan İncirli, “Yine benzer bir şey yapıp Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasının önü kapatılırsa, hükümet edenler, halk düşmanlığı yanında devlet düşmanı olduklarını göstermiş olurlar” dedi. İncirli, böyle bir tavra karşı sessiz kalmayacaklarını, CTP’nin tavrının sert olacağını vurguladı.

Hükümet partilerinin niyetinin reform olmadığını ifade eden İncirli, hükümet edenlerin, seçime gidebilecek kadar kendilerini güçlü hissetmedikleri için seçimi ertelemek istediklerini, UBP’li belediyelerin mali durumlarının iyi olmadığını, büyük borçları bulunduğunu kaydetti.

Dr. Sıla Usar İncirli, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Elektrik zammı, maliyetleri yükseltir”

Ülkede son dönemde yapılan ardından geri alınan zamlarla ilgili konuşan İncirli, “Akaryakıt zammına tepki göstermedik ancak elektrik zammına tepki gösterdik. Elbette akaryakıtın pahalı olması da ciddi sıkıntılar yaratıyor ama akaryakıt ile elektriğe yapılan zammın etkileri farklı olur. Dediğim gibi akaryakıtta tedarikçiler elbette denetlenmeli. Elektrikte yapılan zamlar üretim maliyetlerini daha fazla yükseltir hayatı pahalılaştırır” ifadelerini kullandı

“Ekonomik akıldan yoksun zamlar yapıyorlar”

Sigaraya ve tütün ürünlerine yapılan zammı kimsenin eleştirmediğini ancak alkole yapılan zammın farklı olduğunu anlatan İncirli, “Burası turizm ülkesidir, yurt dışından ve Güney Kıbrıs’tan gelen turistlere hizmet verilir. Turizmde zaten maliyetler yüksek. Direkt uçuş ve milli havayolu yok, gelen uçak sayısı az. Oteller, restoranlar, barlar ve meyhaneler bu zamdan olumsuz etkileniyor. Bu nedenle alkole zam yapılmamasını istedik. Ekonomik akıldan yoksun zamlar yapıldı ardından gelen tepkiler sonrası geri alındı. Alınan indirim kararları henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı. Kendi aralarında konuşmadan iyice araştırmadan zam yapıyorlar” dedi.

“Seçimi ertelemek için reformu savunuyorlar”

Hükümetin geçirmek istediği ‘Yerel Yönetimler Reformu’ hakkında konuşan İncirli, “Hükümet partileri seçime gidebilecek kadar kendilerini güçlü hissetmedikleri için seçimi ertelemek istiyorlar. UBP’li belediyelerin mali durumları iyi değil. Büyük borçları var. CTP’li başkanların olduğu Gönyeli, Alayköy, Akıncılar, Dikmen Belediyelerinin borcu yok, diğerler CTP’li belediyelerin sorun yaratmayacak çok az borcu var” diye konuştu.

“Oy çokluğuyla komiteden geçirmek istediler”

Borcu olmayan ve verdiği hizmetten dolayı halkın memnun olduğu Dikmen Belediyesi’nin siyaseten kapatılmak istendiğini aktaran İncirli, “Mali durumu iyi olan ile olmayanı birleştirmek istiyorlar. Belediyelerde, neye göre birleşmeyi yaptıklarını, kapattıklarını ve açık tuttuklarını meclisteki komite toplantısında sorduk ancak cevap alamadık. Komitede görüşlerimizi sunmak istedik ancak yapamadan toplantıyı kapatmak istediler. Oyçokluğuyla komiteden geçirmek istediler. Muhalefet ve halk olarak tepki gösterdik” dedi

“UBP’nin reform geçtikten sonra ne olacağı konusunda gailesi yoktur”

UBP’nin belediyeler reformu geçtikten sonra ne olacağı konusunda gailesi olmadığını ancak CTP’nin bu konuda gailesi olduğunu belirten İncirli, “51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın ele alınmasını tadil edilmesini ve belediyelerin mali ve denetim yapılarının güçlendirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Seçimden sonra bilimsel verilere göre birleştirmeler yapılsın”

CTP’nin reforma karşı olmadığını anlatan İncirli, “Belediyelerde reforma karşı değiliz ancak bilimsel çalışma yapılmadan alelacele reformun geçirilmesine karşıyız. Anayasa’yı ihlal etmeyelim, seçimi zamanında yapalım, seçimden sonra bilimsel verilere göre birleştirmeler yapılsın” ifadelerini kullandı.

“Devlet düşmanı olduklarını göstermiş olurlar”

Hükümetin zamana oynayarak seçim tarihi kararı alınmasını engelleyeceği ve Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasının önüne geçileceğiyle ilgili iddiaları değerlendiren İncirli, “Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasının önü kapatılırsa, halk düşmanı yanında devlet düşmanı olduklarını göstermiş olurlar” dedi. İncirli, böyle bir tavra karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

“İstihdam yapmak için taşeron firmaları destekliyorlar”

Bir izleyicinin hastaneler ve okullarda faaliyet gösteren ve personeli sorunlar yaşayan taşeron firmalarla ilgili görüşü sorulan İncirli, “Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden sağlık sektörüne istihdam yapılıyor bu durum UBP’nin işine gelmiyor. Bu nedenle taşeron firmaları destekliyorlar. Taşeron firmalar üzerinden istihdam yapılarak insanları iki dudakları arasına alıyorlar” diye konuştu.

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10/04/2022 12:27