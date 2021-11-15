İncirli: Aşı programı 12 yaş üzeri herkesi kapsayacak şekilde genişletilmelidir

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Sıla Usar İncirli, son günlerdeki vaka artışına dikkat çekti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İncirli, temel problemin aşılama olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’nın aşı durumunu paylaşmadığına dikkat çeken İncirli, “Her hastadan Sağlık Bakanlığı sorumludur… Derhal aşı programı hatırlatma/güçlendirme dozlarını da içerecek şekilde 12 yaş üzeri herkesi kapsayacak şekilde genişletilmelidir” ifadelerini kullandı.

Sıla Usar İncirli’nin açıklaması şöyle:

Günlük vaka sayımız 200’ü aştı. Defalarca sorduğumuz halde Sağlık Bakanlığı ısrarla hastalanan yurttaşların aşı durumunu paylaşmıyor.

Çünkü hastalananların bakanlığın hatalı/eksik aşı programı sonucu aşıları tamamlanmamış insanlarımız olduğunun bilinmesi istenmiyor.

Sonbaharla birlikte bütün dünya 5. dalgaya girmeye başladı. Ama bizde şu andaki sorun eksik aşılanma, hatırlatma dozlarındaki gecikme ve yüksek aşısız oranıdır.

Bakanlığın kapsamı dar ve sürekli geciken, zamanında yapılmayan aşı programı yüzünden hastalanan her hastadan Sağlık Bakanlığı sorumludur.

Dün itibari ile ilan edilen sözüm ona yeni aşı programı olması gerektiği gibi toplumun genelini kapsamıyor.

Derhal aşı programı hatırlatma/güçlendirme dozlarını da içerecek şekilde 12 yaş üzeri herkesi kapsayacak şekilde genişletilmelidir.

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15/11/2021 20:03