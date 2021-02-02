İncirli: Doktorların uyarıları önemlidir

CTP milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, son günlerde sağlık kapasitesinin aşılacağıyla ilgili sağlık uzmanlarının uyarılarına dikkat çekerek, "Doktorların uyarıları önemlidir. Bu durumlara gelinmemeliydi. Eksiklikler belliydi. Yapılan uyarılar dikkate alınmadı" dedi.

Veriler üzerinden hareket edilmesi gerektiğini belirten İncirli, kapanma olacaksa eğitim, sağlık ve çalışma yaşamı ile ilgili altyapıların hazır olması gerektiğini vurguladı.

Sıla Usar İncirli, son dönemde kapanmaya doğru gidilen süreci hükümetin doğru yönetemediği gibi, daha önce de kapanmanın ardından gelişen süreci de iyi yönetemediğini, bu nedenle şu anda çok kötü durumda olduğumuzu ifade ederek, açılma konusunda da önlem alınması gerektiğini vurguladı,

Dr. Sıla Usar İncirli, Haber Kıbrıs Web TV'de yayınlanan "Markaj" programına katılarak, Ali Baturay'ın sorularını yanıtladı.

“Basın çalışanları da aşı programına alınmalı”

Sıla Usar İncirli, gazetecilerin dünyanın her yerinde büyük bir risk altında kamuoyunu bilgilendirmek için çalıştığını ve kutsal bir görev yaptığını belirterek, "Basın çalışanları da mutlaka aşı programına dahil edilmelidir. Haber ve bilgi almak istiyorsak basını destekleyelim. Basına da destek verilmelidir" dedi.

"Doktorların uyarıları önemlidir"

Sağlık kapasitesinin aşılacağıyla ilgili sağlık uzmanlarının uyarılarının sorulması üzerine incirli, "Doktorların uyarıları önemlidir. Bu durumlara gelinmemeliydi. Eksiklikler belliydi. Yapılan uyarılar dikkate alınmadı" diye konuştu.

"Sıfır vaka başarı olarak gösterildi"

Hükümetin geçmişte sıfır vaka çıkmasını başarı olarak gösterdiğini anlatan İncirli, "Muhalefet olarak testlerin artırılması için uyarılarda bulunmuştuk. Yeniden açılma olduğunda daha çok teste ihtiyacımız vardı. PCR test ve kitlesel taramalarda yapılmalıydı. Vakaların görüldüğü Alsancak ve Lapta Bölgesinde kitlesel tarama yapılmalıydı" ifadelerini kullandı.

"Muhalefeti dikkate almadılar"

Salgın başladığından ve sıfırlandığından beri yatak sayısının artırılmasını istediklerini ifade eden İncirli, "Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yatak kapasitesi bellidir. Yeni hastane açılmasını, doktor ve hemşire alınmasını istediğimizde mart ayıydı. Zamanında atılmayan adımlardan dolayı daha çok harcama yapıldı. ‘Temaslı Takip Ekibi’nin geliştirilmesini haziran ayında söyledim" diye konuştu.

"Kapanma göstere göstere geldi"

Kapanmanın göstere göstere geldiğini aktaran İncirli, "Sağlık sistemi güçlendirilseydi testler artırılsaydı ve çalışan kadrosu artırılsaydı, kapanmaya ihtiyaca gerek kalmazdı. ‘Hastane içinde bulaş var’ dediğimizde ‘yoktur’ denildi, iki gün sonra açıklandı. Koronavirüs hastaları ile diğer hastaları ayırmaları gerekirdi bunu yapamadılar ve hastalık hastanelere yayıldı” dedi.

"Sağlık sistemi zorlanıyor"

Havalandırma sistemi olmayan yoğun bakımdaki hastalardan dolayı sağlık çalışanlarının da bulaşa yakalandığını anlatan İncirli, "Hastaneye gelen hasta çıkandan fazla olunca sağlık sistemi zorlanıyor ve kapasite aşılmış oluyor. ‘Temas takibini yapamıyoruz, yerel bulaş arttı’ demek yerine önlemleri almalıydılar” diye konuştu.

"Kapanma en az 14 gün olmalı"

Kapanmanın en az 14 gün olması gerektiğini savunan İncirli, "Hükümet kapanma kararı almadan önce neden sayıların farkına varmadı. Eğer yükselen grafikleri dikkate alsalardı ona göre kapanacak işyerleriyle ilgili de karar alınabilirdi” ifadelerini kullandı.

"Pilli, kamuoyu baskısıyla derdini anlatmaya çalışıyor"

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin, Bakanlar Kurulu’yla verileri tartışmak yerine ‘kamuoyu baskısıyla’ derdini anlatmaya çalıştığına işaret eden İncirli, "Kapanmayı savunanlar ve savunmayanlar diye ayrıldık. Kahramanlara ihtiyacımız yok, ülkeyi çağdaş bir şekilde yönetecek yöneticilere ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Veriler üzerinden hareket edilmeli"

Veriler üzerinden hareket edilmesi gerektiğini savunan İncirli, "Kapanma olacaksa eğitim, sağlık ve çalışma yaşamı ile ilgili alt yapılar hazır olmalı" dedi.

"Kapanmaya doğru gidilen süreç yönetilemedi"

Sıla Usar İncirli, son dönemde kapanmaya doğru gidilen süreci hükümetin doğru yönetemediğini, daha önce de kapanmanın ardından gelişen sürecin iyi yönetilmediğini belirterek, şu andaki kötü durumun bundan kaynaklandığını kaydetti. İncirli, açılma konusunda da önlem alınması gerektiğini vurguladı.

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02/02/2021 18:09