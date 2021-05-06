İncirli: Güvencesi olmayan hekimler eze eze çalıştırılır

CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, hekimlerin sorunlarının çok uzatılmadan, mağduriyet yaratılmadan çözülmesi gerektiğini belirterek, “Ülkemizde pandemiden dolayı binde 5 ölüm var, bu da sadece hekimlerin başarısıdır” dedi.

Ülkeyi pandemiye Sağlık Bakanlığı’nın değil hekimlerin hazırladığını ifade eden İncirli, “Covid-19 salgınında hastaları hekimler korudu ve tedavi etti. Herkes evde virüsten korkup saklanırken, sağlık çalışanları virüsle mücadele etti” diye konuştu. Bu nedenle sağlık çalışanlarının sorunlarının ivedi çözülmesi gerektiğini kaydeden İncirli, tam tersine bir yaklaşım görmenin üzüntü verici olduğunu, sorunların çözülmesi aşamasında sürekli bakanlıkların topu birbirine atmasının doğru olmadığını vurguladı.

Sıla Usar İncirli, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Sağlık çalışanları olağanüstü çalışıyor”

Sıla Usar İncirli, TIP-İŞ eylemi hakkında konuşarak, “Hükümetin her şeyi gibi doktorlara yaptığı övgüleri de yalandır. Sağlık çalışanları pandemi başladığından beri olağanüstü çalışıyor. Ülkeyi pandemiye Sağlık Bakanlığı değil hekimler hazırladı. Korudu ve tedavi etti. Herkes evde virüsten korkup saklanırken, sağlık çalışanları virüsle mücadele etti” dedi.

“Sorumluluğun en ağırını taşıyorlar”

Sıla Usar İncirli, ülkemizde pandemiden dolayı binde 5 ölüm olduğuna dikkat çekerek, “Bu sadece hekimlerin başarısıdır. Doktor eksikliği var. Ayrı yeni bir hastane açıldı, doktor alınmadı, yeterli hemşire alınmadı. Laboratuvar açıldı takviye yapılmadı. Lefkoşa’da 110 hekim var, yarısı kadrosuz çalışır. Devlette bu kadar fazla kadrosuz çalışan bulamazsınız. Sorumluluğun en ağırını taşıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Kadroların açılması 3 günlük iş”

Kadroların açılmasının 3 günlük iş olduğuna vurgu yapan İncirli, “Mecburi hizmetçi olarak çalışanlar var. Süreleri dolunca onu da uzatıyorlar. Teşkilat yasasını güncelleyelim, genişletelim onu da geçtim boş kadrolar var” diye konuştu.

“Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı topu birbirine atıyor”

Hükümetin iyi polis, kötü polisi oynadığından bahseden İncirli, “Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı topu birbirine atıyor. Sendikanın gücünü azaltmak için sendika ile yurttaşı karşı karşıya getiriyorlar. Aylardır imza nasıl atılamıyor? Sorunu çözmek istiyorlar mı? Sendika başkanı olduğum dönemde istifalar olurken ve ortam gerginken Faiz Sucuoğlu bakanlığında irtibatım kesilmemişti. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, çalışanlarla olan diyaloğunu ve çözüm becerisini artırmalı” dedi.

“Maddi durumu iyi olmayan hastalar etkileniyor”

Hekimlerin eylem yapıp sağlıkta hizmetin kesintiye uğramasını istemediğine işaret eden İncirli, “Sağlıktaki krizi hükümet derhal çözmelidir ve kadroları açmalıdır. Yaşanan durumdan dolayı maddi durumu iyi olmayan hastalar etkileniyor. Pandemiyi sırtında taşıyan hekimlerin moralini bozmaya kimsenin hakkı yok” diye konuştu.

“Hekimlerin kamuda tutulması lazım”

2016 yılında doktorlar için kadro açıldığına, sorunun çözüldüğüne vurgu yapan İncirli, “5 yılda kadrosuz yeni hekimler geldi. Pandemiden dolayı hekimlere ihtiyaç var ve kamuda tutulmaları lazım. Kaybetmek doğru olmaz” diye konuştu.

“Güvencesi olmayan hekimler eze eze çalıştırılır”

Hekimlerin neden kadroya alınması gerektiğini de aktaran İncirli, “Siyasiler doktorların sözleşmelilerini isterse imzalar istemezse imzalamaz. Hekimlik özerk ve özgürce yapılmalıdır. Siyasi baskılar yapılabilir. Güvencesi olmadığı için hekimler eze eze çalıştırılır, başka bir yere sürülebilir ve görev yeri değişebilir” ifadelerini kullandı.

“Üstel, sıradan biri değil, sağlık bakanıdır”

Hekimlerin sorunun çözülmesini ve işlerini sürdürmek istediğini ifade eden İncirli, “Hekimlerin talepleri çok değil. Sağlık Bakanı Üstel, sıradan biri değildir. Sağlık Bakanıdır ve sorunu çözecek kişidir. Bize hak veriyorsa, Maliye Bakanı önündekini imzalatmalıdır. Eminim Ünal Bey kavga veriyordur ama önemli olan ne uğruna kavga verdiğidir” şeklinde konuştu.

“Covid-19, kalıcı sorunlara neden olabilir”

Yeni tip koronavirüs hakkında da konuşan İncirli, “Covid-19 ölümcül bir hastalıktır. Hastalara hasar verir. Geçirdikten sonra akciğer ve kalpte kalıcı sorunlar olabilir. Böbrek ve ciltte sorunlar yaratabilir. Saç dökülmesine kadar etkileri var” dedi.

“Mutlaka aşı yapılmalı”

Hastalığı hafif atlatmak için mutlaka aşı yapılması gerektiğini savunan İncirli, “Sinovac etkili bir aşıdır ve bu aşıyı olanlar hastalığı hafif atlatıyor. Gözümüzle gördük ve tecrübe ettik. Ancak etkinlik süresi kısadır. 6 ay sonra tekrar olması gerekir” diye konuştu.

“Biontech ve AstraZeneca aşıları etkilidir”

Biontech aşısının Sinovac aşısına göre yan etkilerinin daha fazla ancak etki süresi ise daha uzun olduğuna dikkat çeken İncirli, “AstraZeneca aşısının etkinliği de fazladır. 50 yaşından genç, kadın ve beyaz ırkta bir milyonda 9 oranında beyin damarlarında tıkanıklık riski var. Yapılan çalışmalarda siyahilerde böyle bir sorun görülmedi. İnsanlarımız çekinmeden AstraZeneca aşısı olabilir, zaten bir ilgi olduğunu da görüyoruz, bu sevindiricidir” dedi.

“Türkiye ve Güney Kıbrıs üzerinden aşı getirtebiliriz”

Hükümetin aşı planı yapamadığından ve Türkiye ne zaman aşı gönderirse ona göre aşı yapıldığından bahseden İncirli, “Laboratuvarlarımız aşıyı analiz edemez diye ithal etmekten çekinilmesini doğru bulmuyorum. Türkiye ve Güney Kıbrıs üzerinden aşı getirtebiliriz. Rus aşısı Sputnik V Türkiye’de üretilecek. Türkiye üzerinden uluslararası ilişkileri geliştirmeli ve zorlamalıyız” ifadelerini kullandı.

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06/05/2021 17:50