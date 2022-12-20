İncirli: Haspolat'ın sorunlarını biliyoruz, çözümlerimiz hazır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, daha çok geçiş kapısı açılmasının Lefkoşa’yı ekonomik ve sosyal açıdan geliştireceğini vurguladı. LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, geçtiğimiz gün Kaymaklı ve Haspolat bölgelerinde ziyaretler düzenledi. Ziyaretlerde Sıla Usar İncirli’ye milletvekilleri, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyesi adaylarının yanı sıra çok sayıda partili eşlik etti. Gittiği bölgelerde yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Sıla Usar İncirli, projelerini aktarma fırsatı buldu. Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nü ziyaret eden Sıla Usar İncirli, sınır kapılarının Lefkoşa’nın nefes alan damarları olduğunu vurguladı. Lefkoşa’da araçlı geçiş için tek bir kapı bulunduğunu aktaran Sıla Usar İncirli, Kaymaklı ve Haspolat’ta araçlı geçişler için kapı açmak için girişimler yapacaklarını söyledi.

“HASPOLAT’IN SORUNLARINI BİLİYORUZ, ÇÖZÜMLERİMİZ HAZIR”

Haspolat’ta da köy kahvehanesinde yurttaşlarla buluşan Dr. Sıla Usar İncirli, bölgenin sorunlarının farkında olduklarını dile getirdi. Geniş bir kalabalığa hitap eden Sıla Usar İncirli, Haspolat’ta özellikle yol, kaldırım ve kanalizasyon sorunu yaşandığına dikkat çekti. Haspolatlılarla uzun süredir temasta bulunduklarını dile getiren Dr. Sıla Usar İncirli, sorunların çözümleri için bölge halkıyla birlikte çalışacaklarını vurguladı.

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20/12/2022 10:58