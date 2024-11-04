İncirli: Hukukun çiğnendiği bir mecliste tartışmalar da meşru olmaz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkan Vekilleri Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli, Meclis’te önemli açıklamalarda bulundu. Şahali ve İncirli, “hükümetin” hukuk ihlallerini eleştirirken meclisteki yasallık ilkesine vurgu yaptılar. Grup Başkan Vekilleri, üç oyun da Meclis hukukçuları tarafından geçersiz olduğunun belirtilmesine rağmen “Meclis Başkanı” ilan edilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’in, meşru bir başkan olmadığına işaret ederek “Meclis’te yalnızca yasal olarak görevi devam eden Fazilet Özdenefe bulunmaktadır” ifadelerini kullandılar.

Şahali: Demokrasiye inanan herkes bu süreci desteklemeli

Erkut Şahali, CTP olarak halkın iradesine ve Meclis’e sahip çıktıklarını belirtti. Şahali, "Yasal bir mesainin başlatılmasına engel olunmaktadır" dedi ve seçilmemiş bir kişinin Meclis Başkanı ilan edildiğini vurguladı. Şahali, “Meclis’te yalnızca yasal olarak görevi devam eden Fazilet Özdenefe bulunmaktadır” dedi ve teknik ve idari personelin de hukuka aykırı bir şekilde görev yerlerinin terk ettirildiğini kaydetti.

Şahali, tamamlanmamış bir seçimin başkan ilanı gibi gösterildiğini ifade ederek, "Bu durumun meşru bir niteliği yoktur. Hükümetin bu hukuk ihlalini kimsenin kabullenmemesi gerekir" dedi. Şahali ayrıca, Meclis’te demokrasiyi savunduklarını ve bu sürecin tamamlanması gerektiğini belirtti. Erkut Şahali, demokrasiye inanan herkesin bu sürece destek vermesi gerektiğini vurguladı.

İncirli: “Kurgu” oluşturma peşindeler

Sıla Usar İncirli ise, basının soru sormasına izin verilmemesini eleştirerek hükümetin demokrasi anlayışının yetersiz olduğunu vurguladı. Sıla Usar İncirli, "Basın soru sormak istediğinde hemen oradan ayrıldılar. Demokrasi anlayışları bu kadardır" dedi ve “hükümetin” bir kurgu oluşturma çabasında olduğunu dikkat çekti. İncirli, kamuoyunun Meclis Başkanı seçiminin henüz tamamlanmadığını bildiğini ifade etti. CTP olarak hukuka sahip çıktıklarını vurgulayan İncirli, "Hukukun çiğnendiği bir mecliste tartışmalar da meşru olmayacaktır" dedi. Meclis Başkan Yardımcısı olarak yalnızca Fazilet Özdenefe'nin yasal olduğunu belirten İncirli, CTP'nin başkan yardımcısı adaylarını sunmak için Meclis oturumunun yasal bir şekilde açılmasını beklediklerini belirtti. Sıla Usar İncirli, CTP’nin, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü koruma adına sürecin tamamlanmasını ve yasal bir Meclis Başkanlığı seçiminin yapılmasını talep etti.