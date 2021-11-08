İncirli: Hükümet programında sağlıkla ilgili sadece 9 cümle var

CTP milletvekili Dr Sıla Usar İncirli, mecliste bugün okunan UBP-DP hükümet programında sağlığa yeterince yer verilmediğine dikkat çekti.

İncirli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

UBP-DP azınlık hükümetinin programında sağlıkla ilgili sadece 9 cümle var. Çok eksiği var, mecliste elbette eleştirilerimizi ve önerilerimizi yapacağız ama 9 cümlenin anlamı şu: çoktan yapılması gerekenler yapılmadı, yapılmadığı da kabul ve ilan edildi:

1. Aşılama oranı yetersiz-artırılacakmış.

2. Aşı sertifikası sorunu çözülmedi- çalışmalar sürecekmiş.

3. Sürveyans raporu yok-hazırlanacakmış

4. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenecekmiş. Böyle bir yasamız yok ki yeniden düzenlensin. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nı kastediyorsanız -ki mutlaka güncellenmelidir- önce yasanın ismini doğru yazınız.

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08/11/2021 12:12