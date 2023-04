İncirli: Hükümetin yaptığı her iş bu toplumu geriyor

“Hükümetin yaptığı her iş bu toplumu geriyor. Getirilen her yasa sorunlu, her yasa tartışmalı” sözleriyle konuşmasına başlayan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de hükümeti “sorunları içinden çıkılmaz hale getirmekle” suçlayarak, “Bu kadar insanı germeye hakkınız yok” diye konuştu.

İncirli, enerjinin çok önemli bir konu olduğunu, o nedenle tüm halkın son zamanlarda bunu konuştuğunu söyleyerek, bu yasanın “enterkonnekteyi getirmeyi mümkün kılacağı” yönünde hükümet kanadından yapılan açıklamaları, “toplumsal muhalefetin yükselmesi ardından ağız değişikliği” olarak nitelendirdi.

Enerji konusunun yeni bir konu olmadığını, on yıllar boyunca çeşitli seviyelerde konuşulduğunu ve ortak noktaların belirlendiğini kaydeden İncirli, hükümetin bu hususta muhataplarla işbirliği yolunu seçmediğini savundu.

“İnsanlar kapının önündedir. Bugün bu insanlar bu mücadeleyi vermeye kararlı olduklarını söylediler” diyen İncirli, Meclis önünde görevli polislerin ellerinde kameralar olduğunu belirterek, bunu eleştirdi.

İncirli, geçen dönemlerde yakıtın ne zaman geleceğini görmek için halkın gemileri takip ettiği günler yaşandığına işaret ederek, “Enerjiniz yoksa o ülke için dünyanın sonu gelmiştir” dedi.

CTP’li hükümetlerin enerjiye yönelik atmış olduğu adımları anlatan İncirli, “Sizin de yapabileceğiniz 2 maddelik ihale yasası değişikliğidir” diye konuştu ve önceki vekillerin paylaşmış olduğu Ticaret Odası açıklamasının önemini vurguladı. İncirli, “Ticaret Odası gibi paydaşların fikrinin önemsenmemesi kabul edilebilir bir şey mi?” diye sordu.

Söz konusu 2 maddelik değişikliğin toplumun hem bugününü hem de yarınını etkileyeceğini savunan İncirli, 4 meslek örgütü tarafından yapılan başka bir ortak açıklamayı da okuyarak, birçok insanın hükümeti hata yapıyor olduğuna dair uyarılarda bulunduğunu buna rağmen Bakanlar Kurulu’nun kimseye kulak vermediğini öne sürdü.

İncirli, “Adınız kötüye çıkacak. Bu işleri temizlemeyeceksiniz. Yaptığınız her iş şaibeli. Yapmayın bunu” diye konuştu ve hükümetin önünde 4 yılı olduğunu, bu dört yılda paydaşlarla birlikte çok şey yapılabileceğini kaydetti. Kendilerinin de destek vermeye açık olduklarını söyleyen İncirli, bu konunun hükümetin değil herkesin konusu olduğunu belirtti.

Genel Kurul’da geçen haftalarda imzalanan Paris Sözleşmesi’nin hemen ardından böyle bir yasa değişikliği getirilmesini “tutarsızlık” olarak değerlendiren İncirli, bu kararla 2039 yılına kadar ülkede fuel oil alımı olacağını ileri sürdü; “Paris sözleşmesi sizin neyinize?” diye sordu.

İncirli, “Bu gerginliğin kimseye faydası yoktur. Size yapılan bir çağrı varsa mutlaka lütfen değerlendirin. Yoksa siz arayın. Günün sonunda bizi kurtaracak olan beraber hareket etmektir. Bizi kurtaracak olan konsensüsle hareket etmektir. Birbirimizi anlayarak dayanışma içerisinde bu ülkeye hizmet vermektir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

06/04/2023 19:21