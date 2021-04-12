İncirli: Hükümetin yarattığı siyasi krizin çaresi seçimdir

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “pandeminde hem sağlığı, hem de ekonomiyi korumak gerekir” konulu konuşmasında, Genel Kurul’da hükümetten sadece Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bulunmasını eleştirerek, bunun bu ülke için bir ayıp olduğunu savundu.

“Bir hükümet düşünün ki meclise uğramayı düşünmüyor” diyen İncirli, hükümetin muhalefetin sorularını cevaplama yeteneği ve bilgisinde olmadığını ileri sürdü.

Hekimlerin 5 Nisan’dan beri yaptığı eylemlere değinen İncirli, hekimlerin Sağlık Bakanlığı ile diyalog kuramadıkları gerekçesiyle eylem yaptıklarını, Sağlık Bakanlığı’nın buna kayıtsız kalmasına ise bir türlü anlam veremediğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nı sendikayla diyalog kurmaya çağıran İncirli, sorunların üstünü örtmekle, sorunların üstesinde gelinemeyeceğini söyledi.

“Bu vurdumduymazlıkla pandemi yönetilemez” diyen İncirli, 8 aydır sağlık çalışanlarının ek mesailerinin ödenmediğini, bu insanların gecelerini gündüzlerine kattıklarını, insanlar ölmesin diye tutulan nöbetlerin karşılığının ödenmediğini vurguladı.

36 saat hastanede kalması gereken sağlık çalışanlarına yemek verilmemesini de eleştiren İncirli, bunun halka karşı yapılan bir hakaret olduğunu söyledi.

Hızlı antijen testleri konusunda da çok geç kalındığını, okulların açılamamasının da en önemli sebebinin hızlı antijen testlerinin yapılamaması olduğunu vurgulayan İncirli, aşılama konusunda da eleştirilerde bulundu.

Ülkedeki yatak sayısının bir an önce çoğaltılması gerektiğini pandeminin 2022’ye kadar uzayacağı ifade eden İncirli, Girne Hastanesi’nin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Profesyonel sporla ilgili bir neslin kaybedildiğini, sporla ilgili de bir an önce yapılması gereken çalışmalar olduğunu ifade eden İncirli, tedbirler ve iyi bir yönetimle sporla ilgili çalışmaların tamamlanması gerektiğini kaydetti.

İncirli, “Bu hükümet ülkeye pandemiden daha çok zarar veriyor, hükümetin yarattığı siyasi krizin çaresi seçimdir” dedi.

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12/04/2021 18:47