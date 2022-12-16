"İnisiyatif alınarak çalışılacak: Baştan teslim olmak yok"

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Merit Lefkoşa Otel’de basın mensuplarıyla buluştu ve Lefkoşa için ortaya koydukları 11 vizyondan oluşan 30 projelik sunum gerçekleştirdi. Proje lansmanına CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri, belediye meclis üyesi adayları ve çok sayıda gazeteci katıldı.

“11 BURCUN YÜKLEDİĞİ 30 GÖREV…”

Önümüzdeki dört yıl boyunca bu şehri hangi vizyon ve projelerle yöneteceklerini basın mensuplarıyla paylaşan Sıla Usar İncirli, memleketin bir türlü ilerleme kaydedemediğinin altını çizdi. Ortak umutların tekrardan nasıl yeşerebileceği hakkındaki görüşlerini basın mensuplarıyla paylaşmak istediğini vurgulayan Usar İncirli, sokakları aydınlık, herkesin güven içinde yaşayacağı, yarınlara umutla bakabileceği ayakları üzerinde duran bir başkent hayal ettiklerini ve bu vizyonun gerçekleşmesi için hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. Yeşillikler içerisinde nefes alan bir Lefkoşa hayal ettiklerinin altını çizen Usar İncirli, “Lefkoşa’nın içine kapanık halinden bir an önce kurtulmasını istiyoruz” dedi. “Lefkoşa yaşayan bir şehir değil ama henüz ölmedi” ifadelerini kullanan Usar İncirli, Lefkoşa’yı hayata döndürmek için bir vizyon ortaya koyduklarını kaydetti. Lefkoşa’nın 11 surunu temsil eden, 11 vizyonlarının olduğunu anlatan Usar İncirli, “Dört yılın sonunda her burcun bize vermiş olduğu görevleri eksiksiz yerine getireceğiz” diye konuştu. “11 burcun bize yüklediği 30 görevimiz var, projemiz var” diyen Usar İncirli, ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa’nın önemine işaret etti.

İYİ YÖNETİM VE MALİ DİSİPLİN

Borçlanmaya devam eden bir belediyeyle karşı karşıya olunduğunu belirten Usar İncirli, “Belediye hala borçlarını ödemekte zorlanıyor ve borçlanmaya devam ediyor. 8 milyon faiz için 5 milyon da ana para için ödeme yapılabildi” diye konuştu. Usar İncirli, “Öngörülen gelirlere ulaşırsanız o zaman gelirleriniz de o oranda gerçekleşmiş olur” dedi ve geçen 4 buçuk yıl içerisinde LTB’nin gelirlerinin gerçekleşme oranının ortalama yüzde 60-65 olduğuna vurgu yaptı. Gönyeli Belediyesi’nin öngörülen gelirlerinin gerçekleşme oranının yüzde 98, Değirmenlik Belediyesi’nin ise yüzde 88 olduğunu dile getiren Usar İncirli, “LTB yüzde 90 hedefine ulaşmış olsaydı 186 milyon ek geliri olacaktı. Biz ekiplerimizi kuracağız ve bu öngörülerin gerçeklemesi için titizlikle çalışacağız. Bu bize önemli bir kaynak sağlayacak” dedi. Çalışma barışının korunmasının önemine de işaret eden Usar İncirli, “Hiçbir çalışanı dışlamayacağız, tek yürek olarak 847 kişilik bir orduyla Lefkoşa’ya hizmet edeceğiz” dedi. Şeffaflık ve hesap verebilirliğin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Usar İncirli, “50 milyon TL hizmet alımı kalemi var. Bunun nerelere harcandığıyla ilgili bilgilere ulaşmak çok mümkün de değil. Harcadığımız her kuruşta şeffaf ve hesap verebilir olacağız” diye konuştu.

İNİSİYATİF ALINARAK ÇALIŞILACAK: “BAŞTAN TESLİM OLMAK YOK”

Lefkoşa’nın dünyayla birleşmesini istediklerini vurgulayan Usar İncirli, Lefkoşa’nın kapılarının açık olmasını istediklerini kaydetti. Sıla Usar İncirli, “Adamızı birleştirmeye Lefkoşa’dan başlayacağız” ifadesini kullandı. Geçiş noktaları konusunu gündeme getirdiklerini hatırlatan Usar İncirli, “Görevimiz boyunca, ‘Bu konu bizim yetkimiz dahilinde değildir’ demeyeceğiz. Bu şehirde herhangi bir sorun varsa, o belediyenin sorumluluğundadır. Herhangi bir sorun olduğunda yüzümüzü başka tarafa asla çevirmeyeceğiz. O sorun çözülene kadar mücadele edeceğiz” dedi. Usar İncirli, “Bazı şeylere ulaşmak için mücadele etmek gerekir. Baştan teslim olmak yok” dedi. İnisiyatif alarak çalışacaklarına vurgu yapan Usar İncirli, “Yarın bu kapılar açılacakmış gibi hazırlıklarımızı yapacağız” dedi.

“NEFES ALAN, NEFES ALDIRAN LEFKOŞA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Kendilerini en çok heyecanlandıran projenin ise ‘Tarihi Trenin İzinde Ekolojik Koridor Projesi’ olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, göreve geldiklerinde 4 senenin hiçbir dakikasını boşa harcamayacaklarının altını çizdi. Kişi başına düşen yeşil alanın en az 9 metrekare olması gerektiğini vurgulayan Usar İncirli, “İklim krizi yaşamsal bir konudur” dedi.

LEFKOŞA İÇİN GÜÇLÜ VİZYON VE PROJELER

Lefkoşa için vizyonunu ortaya koyan Dr. Sıla Usar İncirli, imar planı, imar planının 10 yıldır güncellenmemesinin büyük bir eksiklik olduğunun altını çizen Usar İncirli, bu sürede alt ölçek planlarının da yapılmadığını belirtti. Usar İncirli, içinde bulunduğumuz dönemde toplu ulaşımı konuşmaya cesaret edemiyor olmamızın da büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çekti ve Kent İçi Entegre Ulaşım Sistemi Projesi ile “Biz bu sorunu çözebiliriz” dedi. Dr. Sıla Usar İncirli, kanalizasyon sorunları, aydınlatma sorunları gibi Lefkoşa’nın gelişimi için önemli olan konuları nasıl çözeceklerine dair çözümlerini de ortaya koydu. Dr. Sıla Usar İncirli, gençler için geliştirdikleri projeleri heyecan yarattı. Gençlerin kendilerini Lefkoşa’ya ait hissetmesini istediklerini belirten Usar İncirli, “Bunlardan çok daha fazlasını yapmak üzere çok iyi bir ekip hazırladık. Kendimizi Lefkoşa’ya adadık. Bu görev için çok heyecanlıyız” diye ekledi.

“SAHİP ÇIKAN BİR LEFKOŞA…”

İnsanına, doğasına, hayvanına, kurumsal yapılarına sahip çıkan bir Lefkoşa istediklerini vurgulayan Usar İncirli, “Hatırlayan ve unutmayan bir Lefkoşa istiyoruz. Üreten, kazanan, erişilen, ulaşılan, dolaşılan, sahip çıkan, sağlıklı bir Lefkoşa istiyoruz” dedi. Borçlar üzerinden konuşmanın, kimseye fayda sağlamayacağını ifade eden Usar İncirli, eskiden gelen ‘kara bulutları’ artık Lefkoşa’nın üzerinden atmak gerektiğini vurguladı. Belediyenin mali zafiyetinin de ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Usar İncirli, hedeflerinin ülkeye hizmet eden bir başşehir olduğunu dile getirdi.

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16/12/2022 18:37