İncirli: Kapasitenin üzerinde hasta var, bu da sorunlara yol açıyor

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile ilgili sahte diploma olayı çerçevesinde dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik süreçlerin hızlı ilerlemesi gerektiğini söyledi. İncirli, dokunulmazlığın kaldırılması konusunu araştırmak için komite oluşturulmasına ilişkin süreci oyalamanın “iyi bir şey olmadığını” ifade etti.

Doğru olanın sürecin hızlıca tüketilmesi olduğunu dile getiren İncirli, komite üyelerinin isminin bugün bildirilmesi gerektiğini, UBP’nin bugün Meclis tamamlanmadan komitenin oluşturulmasını sağlaması gerektiğini, bunun yapılmamasını “zararlı olduğunu” söyledi.

İncirli, 8 Mart Dünya Kadın Günü ile 14 Mart Tıp Bayramı’nın önemine vurgu yaptığı konuşmasında sağlıkta çalışan kadınların yaşadığını sorunlara değindi.

Vardiya nöbeti ve nöbet şeklinde düzensiz çalışan sağlıkçıların zor şartlarda görev yaptığını dile getiren İncirli, gece çalışmanın insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Sağlıkta hemşire eksikliği yaşandığını bu nedenle hemşirelerin ek mesaiye kaldığını ve vardiya sonunda yeniden vardiyaya çağırıldıklarını, sağlık çalışanlarının tükendiğini bunun da yaptıkları işe olumsuz yansıdığını dile getiren İncirli, vardiya nöbeti sonunda yeniden vardiya nöbeti tutulmasının önlenmesi gerektiğini belirtti.

İncirli, sağlık çalışanlarına yönelik vardiya sonrası taşımacılığın sağlanması amacıyla servis oluşturulması, nöbette olanlara yemek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Hastanedeki hasta sirkülasyonunun artması sonucu, hemşire ve doktor sayısının yetersiz kaldığını söyleyen İncirli, yardımcı personel eksikliği de yaşandığını belirtti.

“Kapasitenin üzerinde hasta var, bu da sorunlara yol açıyor” diyen İncirli, genç kadın hekimlerin sayısının arttığını bundan mutluluk duyduklarını söyleyerek, hekim ve hemşire annelerin emzirme izni ile ilgili sorun yaşadığını, emzirme izninin gündüz mesaisine göre düzenlendiğini bunun sorun yarattığını mevzuatla düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü'nün görevden alındığını ancak yerine birinin atamadığını, Sağlık Fonu imza yetkisinin daire müdüründe olduğunu dolayısıyla sorun yaşandığını dile getiren İncirli, “Fon kullanılamadığından, devlet, millete borç takmış durumdadır. Bu ne kadar sürecek?” diye sordu.