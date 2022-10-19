İncirli: Kendi ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin mirasından ödün vermeden karşılayacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Sönmezler Ocağı’nı ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, LTB eski Başkanlarından Kutlay Erk, Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit, eski Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da ziyarette hazır bulundu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Lefkoşa’da yapılacak çok iş olduğunun altını çizdi. Lefkoşa’da değişimin sembolünün Sıla Usar İncirli olduğuna dikkat çeken Erhürman, Lefkoşa’yı hak ettiği gibi güzelleştirmeye kararlı olduklarını kaydetti. Sıla Usar İncirli de yaptığı konuşmada, Lefkoşa için çalışacak olmaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti. Usar İncirli, “Başşehir, ekonomik ve sosyal açıdan zenginleşecek” ifadelerini kullandı. Sönmezler Ocağı Başkanı Erden Esenyel ise Lefkoşa’daki anıtların temizliğinin önemine işaret etti. Sönmezler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, LTB eski Başkanı Kutlay Erk’e onursal üyelik belgesi de taktim etti ve emeklerinden dolayı Kutlay Erk’e teşekkürlerini sundu.

ERHÜRMAN: “KIBRISLI TÜRKLER YÖNETEMEZ” ALGISI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR

Kıbrıslı Türklerin verdiği mücadelenin, aslında devamlılığı olduğunun altını çizen Erhürman, var oluş mücadelesinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirti. Erhürman, “Evet, ülkede bir savaş yok ama yaşadığımız süreç var oluşumuz açısından bizi endişelendirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. “Hepimiz çocuklarımızın bu topraklarda var olmaya devam edip etmeyeceği konusunda endişelere sahibiz” diyen Erhürman, gerek merkezi idarede gerekse yerel yönetimlerde, sanki “Kıbrıslı Türkler yönetemez” gibi bir algının yaratılmaya çalışıldığını belirtti.

“LEFKOŞA’DA YAPACAK ÇOK İŞ VAR”

Bundan çok daha zor koşullarda Kıbrıslı Türklerin bu ülkeyi yönetmeyi başardığını anımsatan Erhürman, Kıbrıs’ın kuzeyindeki alım gücünün giderek düştüğüne işaret etti. Lefkoşa’nın şu an Avrupa’nın başşehirleri gibi bir başşehir olmadığını vurgulayan Erhürman, CTP’li yerel yönetimlerin bugüne kadar yaptığı icraatları aktardı. Lefkoşa’da yapacak çok işin olduğunu söyleyen Erhürman, “Bizim Lefkoşa’da değişime ihtiyacımız vardır. CTP olarak Lefkoşa’ya verdiğimiz önemin en önemli sembolü de en değerli milletvekillerimizden birini Lefkoşa’da aday olarak göstermiş olmamızdır. Bizim için burada değişimin sembolü Sıla Usar İncirli oldu. Kimseyle kavgamız yok. Sadece Lefkoşa’yı hak ettiği gibi güzelleştirme niyetimiz var. Sıla Usar İncirli’nin bunu başaracağına inanıyoruz” diye ekledi.

USAR İNCİRLİ: KENDİ İHTİYAÇLARIMIZI, GELECEK NESİLLERİN MİRASINDAN ÖDÜN VERMEDEN KARŞILAYACAĞIZ

Sıla Usar İncirli de ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, bu ülkede bir var oluş mücadelesi yaşandığını hatırlattı. Usar İncirli, “Bizden önceki kuşaklar varoluş mücadelesi verdi ama bugün içinde bulunduğumuz koşullar, hayal ettiğimiz, olmasını arzu ettiimiz ülke değil” dedi. Lefkoşa’nın bütün Kıbrıslı Türklerin başşehri olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, “Lefkoşa uzun zamandan beri başşehir olma özelliğini kaybetti. Altyapısından güvenliğine ve trafiğine kadar birçok sorun var” ifadelerini kullandı. Usar İncirli, “Bütün bunların düzeltilmesi, geliştirilmesi ve ileriye taşınması için göreve hazırız. Lefkoşa’yı gurur duyacağımız bir başşehir, Lefkoşalıların yaşamaktan mutlu olacağı bir şehir haline getireceğiz” diye konuştu. Usar İncirli, “Kendi ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin mirasından ödün vermeden karşılayacağız, bugünü geleceğe bağlayan anlayışla, çevreyi koruyarak, altyapı çalışmalarının yanı sıra Lefkoşa’yı ekonomik ve sosyal açıdan destekleyen projeleri çoğaltacağız” ifadelerini kullandı.

ESENYEL: ANITLARIN TEMİZLİĞİNİ UNUTMAYALIM

Sönmezler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, ziyaretlerinden dolayı CTP heyetine teşekkür etti. CTP LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli’nin muharip derneklere karşı eğiliminin güzel olmasını dileyen Esenyel, Lefkoşa’daki anıtların temizliğinin önemine işaret etti. LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli’ye çağrıda bulunan Esenyel, “Belediye başkanı olursanız bu anıtların temizliğini hiç unutmayınız. İlginiz için şimdiden çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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19/10/2022 10:53