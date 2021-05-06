İncirli: Kötü yönetim de insanları hastalandırdı

CTP milletvekili Sıla Usar İncirli Meclis Genel Kurulu’nda “Pandemi ve ülkemizin geleceği” başlıklı konuşma yaptı.

İyi bir yönetimin üç bacağı olduğunu ve iletişim sağlanmazsa hükümetlerin savrulup gideceğini söyleyen İncirli, üçgenin kenarlarının, hükümet, çalışan ve halktan oluştuğunu belirtti.

Bir yıldır sürekli teşekkür edilen hekimlerin sorunlarının çözülmediğine işaret eden İncirli, kamudaki hekimlerin yarıya yakının iş güvencesiz çalıştığına işaret ederek, “hükümet bunu mu reva görüyor” diye sordu.

2016 yılında bu sorunun çözüldüğünü hatırlatan İncirli, bu sorunun zaman içinde yeniden bu noktaya gelindiğini ve bu sorunu çözmenin hükümetin görevi olduğunu belirtti.

İncirli, 3 günde çözülebilecek sorunu 1 ayda çözemediklerini, bu sabah konuyla ilgili olumlu haberler aldıklarını ancak 1 aydır hem çalışanlara hem de hastalara eziyet çektirildiğini söyledi.

“DOĞRULARI BULMAK HÜKÜMETİN ÇOK ZAMANINI ALIYOR”

Antijen testlerini sonbaharda söylemeye başladıklarını ve “sudan bazı endişelerle” geciktirildiğini hatırlatan İncirli, “doğruları bulmak hükümetin çok zamanını alıyor” dedi.

Aşının ileriki zamanlardaki belirsizliğin kendisini çok endişelendirdiğini, personelin yeterli olduğunu ancak aşı olmadığına işaret eden İncirli, sinovac aşısı olan vatandaşların sonbahar aylarında yeniden aşılanmaları gerekeceğini de hatırlattı.

İncirli, çoğu ülkenin durumu karma aşılarla toparlamaya çalıştığını da söyledi.

Sadece sağlıkta değil her konuda vatandaşların eziyet çektiğini ileri sürerek, pandeminin en az 1 yıl daha devam edeceğini ve bu durumun gittikçe kötüleşebileceğini gördüklerini kaydeden İncirli, sağlık hizmetlerinin kapsamının ve kalitesinin arttırılması zorunluluğunun da herkes tarafından görüldüğünü kaydetti.

İncirli, insanların sağlığını sadece pandeminin bozmadığını, ihtiyaçları görmezden gelmenin de sorunlara sebep olduğunu ifade ederek, kötü yönetimin de insanları hastalandırdığı ve Covid19 kadar ölümcül sonuçlar yarattığını vurguladı.

Sıla Usar İncirli, Hükümeti, bilgiler doğrultusunda davranmaya ve ihtiyaçları görmezden gelmekten vazgeçmeye çağırı.

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06/05/2021 15:02