İncirli, Lefkoşa Folklor Derneği’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı olarak açıklanan Sıla Usar İncirli, gençlerin taleplerine yanıt verebilen bir başşehir yaratılacağını vurguladı.

CTP’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Folklor Derneği’ni (Folk-Der) ziyaret eden Sıla Usar İncirli, burada gençlerle bir araya geldi ve gençlere projelerinden bahsetti. Kentteki sorunları gençlere anlatan Sıla Usar İncirli, aldıkları tavsiyeleri projelerine ekleyeceklerini ve gençlerin şehirde yaşamını kolaylaştıracaklarını ifade etti.

İncirli’ye Folk-Der ziyaretinde Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit, Lefkoşa milletvekili Dt. Filiz Besim, İskele milletvekili Fide Kürşat ve Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

“Ülkede Yaşadığımız Şeyler Gelecek Vaad Etmiyor”

25 Aralık’ta gerçekleşecek yerel seçimleri çok önemsediklerinin altını çizerek konuşmasına başlayan Sıla Usar İncirli, gençlerin hayallerinde bambaşka bir Lefkoşa olduğunu söyledi. Ülkede son dönemlerde yaşanan şeylerin gelecek vaat etmediğini kaydeden Sıla Usar İncirli, halkın yaşananlara itirazını sandıkta gösterebileceğini, bu sebepten dolayı da 25 Aralık seçimlerinin mevcut hükümete çok büyük mesaj verebileceğini kaydetti.

2020’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bugüne kadar Kıbrıslı Türklerin iradesinin çok ciddi erozyona uğradığını savunan Sıla Usar İncirli, “Biz bu iradeye yeniden sahip çıkabilmek için her fırsatı değerlendirmek mecburiyetindeyiz” dedi.

“Karanlık Bir Şehide Yaşıyoruz”

Lefkoşa’da akşam saatlerinde karanlığın hakim olduğunu ifade eden Sıla Usar İncirli, kadınların ve gençlerin karanlıkta yürümelerinin güvenli olmadığını, güvenlik için aydınlatmanın çok önemli olduğunu ve Lefkoşa’yı aydınlatacaklarını söyledi.

Bu konuda "yetkili kurumun Kıb-Tek olduğu" söylemini de değerlendiren Sıla Usar İncirli, “Kurumlar arasında yetki çatışması varsa bu bir şekilde çözülmek zorundadır. Eğer Kıb-Tek bu sorunu çözemiyorsa belediye bu sorunu çözmelidir” dedi. Bir diğer sorunun ulaşım olduğuna dikkat çeken Sıla Usar İncirli, kent içi ulaşımın söz konusu olmadığını vurguladı. Şehirde durak olmadığını, güzergahların belirsiz, otobüs ve minibüs saatlerinin kimse tarafından bilinmediğini belirten Sıla Usar İncirli, “Bizim yönetimimizdeki Lefkoşa’da biz bunu başaracağız. Kent içi entegre ulaşım sistemi kuracağız. Gerek toplu ulaşım, gerekse bisikletlerle birlikte, gerekse scooter’larla birlikte bunu hayata geçireceğiz” dedi.

“Toplu taşıma sorunundan en çok etkilenen gençlerdir”

Toplu taşımayla ilgili sorundan en çok etkilenen kesimlerden birinin gençler olduğuna vurgu yapan Sıla Usar İncirli, “Bir yere gitmek için 18 yaşın altında olanlar ebeveynleriyle gidiyorlar. Halbuki toplu bir ulaşım olsa gençler kendi ulaşımını sağlayabilecek ve bu onlara bir özgürlük de sağlayacak” dedi.

Bir diğer sorunun kaldırım sorunu olduğuna dikkat çeken Sıla Usar İncirli, engellilerin yürüyebilecekleri kaldırımların yanı sıra sağlıklı yetişkin insanların da yürüyecekleri yer olmadığını ve kaldırım konusunun ihmal edildiğini, kendilerinin ise bu konuya da öncelik vereceklerini ifade etti.

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04/11/2022 15:29