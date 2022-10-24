İncirli: Lefkoşa hem yasemin hem de sanat tütecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, LTB’nin uluslararası tek tanınmış belediye olmasının kendilerine çok kapı açacağını söyledi. Sıla Usar İncirli, beraberindeki heyetle birlikte geçtiğimiz gün ilk olarak Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS), ardından da Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Türk-Sen) ziyaret etti. 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde sivil toplum örgütleriyle temaslarını sıklaştıran Sıla Usar İncirli, göreve gelmelerinin ardından hayata geçirecekleri projeleri aktarma fırsatı buldu. Sıla Usar İncirli’ye ziyaretlerinde milletvekilleri, MYK üyeleri ve partililer de eşlik etti.

“LEFKOŞA EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASİ ANLAMDA ÜLKENİN KALBİ”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ülkede tanınmış tek belediye olduğunu ve bunun kendilerine çok kapı açacağını vurgulayan Sıla Usar İncirli, LTB Başkanı’nın Avrupa Birliği ile ilişki kurabileceğini, gerek Türkiye’de gerekse Güney’de diğer yerel yönetimlerle ilişki kurabileceğini söyledi. Lefkoşa’nın ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasi anlamda kalbi olduğunu dile getiren Sıla Usar İncirli, CTP’nin yerel seçimlerden güçlü çıkması için çalıştıklarını kaydetti. Kıbrıslı Türklerin kimlik ve kültürünü geleceğe taşımanın en büyük sorumlulukları olduğunun altını çizen Sıla Usar İncirli, inanç ve büyük bir gayretle göreve hazırlandıklarını belirtti. Sıla Usar İncirli, “Kıbrıs Sorununun çözümü ile birlikte Lefkoşa’nın gelecekte bölünmüş olan tek Avrupa başşehri olmaktan çıkması hedeflerimiz arasındadır” dedi.

“AKILLI ŞEHİR VİZYONUMUZLA HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ”

Çağdaş dünyanın yüzünü akıllı şehirlere döndüğünü ifade eden Sıla Usar İncirli, “Biz de modern, ekonomik olarak güçlü, çevre ile ve çevresiyle barışık, eşit bir şehir hedefine akıllı şehir vizyonumuzla ulaşacağız” dedi. Temizlik, çevre, kültür-sanat, yıl boyu süren festivaller ile Lefkoşa bakımsız, unutulmuş halinden kurtulup gerçek bir başşehir görüntüsüne kavuşacağını belirten Usar İncirli, “Lefkoşa hem yasemin hem de sanat tütecek” diye konuştu.

“YEREL AKTÖRLERE ÖNEM VEREREK YERİNDEN YÖNETİMİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Hükümetin ‘reform’ diye halkın önüne koyduğu, salt belediye sayılarında azalma ve Belediyeler Yasası’ndaki bazı değişikliklerle yerel yönetimlerde arzu edilen yeniden şekillenmenin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını dile getiren Sıla Usar İncirli, “CTP demokrasinin de gereği olan yerinden yönetim ilkesinin güçlendirilmesini, merkezi hükümetin bazı yetkilerinin yerel yönetimlere aktarılarak mali olarak güçlendirilmesini ve denetlenmesini savunur” dedi. Kendi yönetimlerindeki belediyede yurttaşların yaşadıkları bölge için karar alma süreçlerine katılabileceklerini, önceliklerini belirleyebileceklerini anlatan Sıla Usar İncirli, “Muhtarlarımızla daha yakın temas halinde olacağız” ifadelerini kullandı. Sıla Usar İncirli “Lefkoşa’nın tertemiz yasemin tüten sokaklarında, geniş kaldırım ve yollarında, kültür ve sanatın güzellikleri içindeki meydanlarında, yemyeşil parklarında çocuklarla, kadınlarla, gençlerle, özel ihtiyaçlı yurttaşlarla, yaşlılarla kol kola yürümek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

BESİM: CTP YEREL YÖNETİMLERDE MARKA OLDU

Ziyaretler esnasında konuşma yapan milletvekili ve Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu MYK Üyesi Dr. Filiz Besim, CTP’nin yerel yönetimlerde artık bir marka haline geldiğini söyledi. Bu markayı ülkedeki tüm belediyelere yaymak için çalıştıklarının altını çizen Besim, 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek seçimlerin Kıbrıslı Türklerin varoluşuyla ilgili bir seçim olduğunu, kendilerinin de bu seçime büyük önem verdiklerini kaydetti.

BENGİHAN: İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, CTP’nin çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi. CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarısını ortada olduğunun altını çizen Bengihan, başşehir Lefkoşa’da yerel yönetim hizmetlerinin artırılmasına ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak Sıla Usar İncirli’ye başarılar diledi. . Külliye konusuna değinen Bengihan, iki hafta önce Kızılbaş’ta bir toplantı organize edildiğini, bu toplantıda da mevcut LTB Başkanı’nın “Eğer izinsizse üstümüze düşeni yapıp o inşaatı mühürleyeceğiz” dediğini ancak geçen sürede henüz bir icraat göremediklerini belirtti. Kendi araştırmaları sonucunda külliye inşaatına Şehir Planlama Dairesi’nden izin alınmadan başlandığını öğrendiklerini kaydeden Bengihan, belediyenin bu noktada sessiz kalmasının düşündürücü olduğunu ifade etti.

BIÇAKLI: FEDERAL ÇÖZÜM VE EMEKTEN YANA TARAFIZ

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı da yaptığı konuşmada sendika olarak Kıbrıs Sorununda federal çözümden ve emekten yana taraf olduklarını söyledi. Hükümetin bu ülkenin kurumlarını yok ettiğini dile getiren Bıçaklı, “Bir ülkenin kurumları yoksa o devlet de yok hükmündedir” dedi. Ülkede Anayasa ihlallerinin normalleştirilmeye çalışıldığını kaydeden Bıçaklı, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. CTP’nin LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli’ye çıktığı yolda başarılar dileyen Bıçaklı, heyete ziyaretten ötürü teşekkür etti.

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24/10/2022 11:46