İncirli: Lefkoşalılar beklentilerini yükseltmeli

"Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, bu memlekette mücadele etmeden hiçbir şeyin kazanılamayacağına dikkat çekti ve “Biz hedeflerimizi koyduk, çalışmalarımızı yaptık. Mücadele vererek başaracağız” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret eden Sıla Usar İncirli’ye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri ve CTP Lefkoşa Belediye Meclis Üyesi adayları da eşlik etti.

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır ve yönetim kurulu üyeleri de ziyarette hazır bulundu. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, Lefkoşalılara da çağrıda bulundu. Sıla Usar İncirli konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Burası Lefkoşa’dır, Avrupa başşehridir! Lefkoşalılar; beklentilerinizi yükseltin.”

- Usar İncirli: "Hiçbir konuda tek başımıza karar vermeyeceğiz"

Sıla Usar İncirli ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, KTMMOB’nin ülkedeki en büyük camialardan olduğuna dikkat çekti. Şehirleri mimar ve mühendislerin inşa ettiğine vurgu yapan Usar İncirli, “Bu açıdan varlığınız, şehirler için çok önemlidir” dedi. Kararları verirken meslek örgütlerinin ve akademinin birbirine bağlı olması gerektiğine dikkat çeken Usar İncirli, yönetimin hiçbir konuda tek başına karar vermemesi gerektiğini belirtti. Şu anda Lefkoşa’nın alt yapı bakımından çok eksik olduğunun altını çizen Usar İncirli, ulaşılan, erişilen ve dolaşılan Lefkoşa hedefinde olduklarını vurguladı. Usar İncirli, “İnsanların rahatça yürüyebileceği, engellilerin, yaşlıların gidebileceği ne yolumuz ne kaldırımımız ne de caddemiz var. Biz tüm bunları, sizlerle birlikte inşa edeceğiz” dedi.

- "Burası Lefkoşa'dır. Avrupa başşehridir. Lefkoşalılar beklentilerini yükseltmeli"

Yıllar önce şehrin çok kötü dönem geçirdiğini, belediyenin battığını ve çalışanların ödenmediğini anımsatan Usar İncirli, “Lefkoşalılar çok büyük travma yaşadılar. Çöpleri toplanmadı, belediye çalışanları grev yaptı. O dönemde yaşanan hayal kırıklığının tesiri olduğunu görmek beni çok üzüyor. Üstümüzden atmamız lazım. Burası Lefkoşa’dır, Avrupa başşehridir. Lefkoşa başşehir olma iddiasını kaybetti” diye konuştu. Alt yapısı olmayan, ulaşımı sorunlu olan, tek yapılan şeyin personel ödenmesi ve çöplerin toplanması üzerine yürütülen bir şehirde ilerlemenin mümkün olamayacağını vurgulayan Usar İncirli, Lefkoşalıların beklentisini yükseltmesi gerektiğine dikkat çekti.

- "Böyle giderse bu enkaz edebiyatı bitmeyecek"

Borçların da 10 yıldır ödenemediğine vurgu yapan Usar İncirli, “Bu bütçe yönetimiyle 4 sene daha gittiği takdirde, bu enkaz edebiyatı bitmeyecek, travma atlatılamayacak” diye konuştu. Gelirlerle giderleri disipline edeceklerini ifade eden Usar İncirli, “Biz bu şehrin çok değerli olduğunu biliyoruz. Muazzam bir kültürel mirasın üstü tozla kaplıdır. Ekonomik ve sosyal açıdan güçleneceğini de biliyoruz. Nefes alan bir Lefkoşa’ya ihtiyacımız var. Lefkoşa’nın daha yeşil ve aydınlık olması gerektiğini düşünüyoruz. İmar planı konusu var. 10 yıldır gündeme gelmiyor, konuşulmuyor. Bütün bunların oturulup konuşulması ve ilerleme kaydedilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

- "Meslek örgütleri ve uzmanlarla aynı masada oturacağız"

Bu memlekette mücadele etmeden hiçbir şeyin kazanılamayacağına dikkat çeken Usar İncirli, “Biz hedeflerimizi koyduk, çalışmalarımızı yaptık. Mücadele vererek başaracağız” dedi. Ekonomik olarak da sosyal olarak da birçok proje hazırladıklarını belirten Usar İncirli, belediyeyi yönetirken hem çalışana hem de Lefkoşalıya karşı adil olacaklarının altını çizdi. Bürokrasiyi hızlandıracak şekilde yönetim anlayışı uygulayacaklarını belirten Usar İncirli, “Şehrin bugününü ve geleceğini ilgilendiren kararlar verirken tek başımıza karar vermeyeceğiz. Meslek örgütü ve uzmanlarla aynı masada oturacağız, aynı aklı oluşturacağız. Uzman görüşleri bizim için çok önemli olacak” diye ekledi.”

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07/12/2022 16:20