İncirli: Reçete yolsuzluğu ile ilgili soruşturma çığrından çıkmış durumda

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, reçete yolsuzluğu soruşturması hakkında mesaj paylaştı. Gönderisinde “Mesleğinde kıdemli kişiler dahil bir çok insanın tutuklanması, yaşadıkları travmalar toplumu derinden sarstı.” ifadelerinde bulunan İncilli soruşturmadan etkilen kişilerin ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldığını vurguladı.

Sıla Usar İncirli’nin paylaşımı şu şekilde:

“Reçete yolsuzluğu ile ilgili soruşturma çığrından çıkmış durumda.

Süt veren anneler, hamileler, ömrü bir asra yaklaşan mesleğinde kıdemli kişiler dahil bir çok insanın tutuklanması, yaşadıkları travmalar toplumu derinden sarstı.

Tutuklananların hesaplarına tedbir kondu, eczaneler çalışamaz hale geldi, göz göre göre iflasa sürükleniyorlar. Bu işletmeler nasıl ayakta kalacak? Kimliklerine el konduğu için seyahat özgürlükleri de kısıtlanıyor. Ecza depoları büyük sıkıntı içinde. İlaç piyasası alt üst oldu. Üstelik bütün bunların ne kadar süreceği belli değil, hatta çok uzun süreceğine dair endişeler var.

Eczacılarımız gerçek anlamda kırılıp döküldüler. Aileleri ile birlikte ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldı/ kalıyor bu insanlar. Mesleklerinden soğudular. Diğer taraftan hastalar ilaca ulaşamaz hale geldi, cepten harcamalar arttı.

Peki bu süreç doğru yönetildi mi? Sosyal sigorta müfettişleri görevlerini zamanında yaptı mı? Polis bu kadar hassas bir konuda gereken özeni/ dikkati gösterdi mi? Bundan sonra da hep böyle mi gidecek bu iş?

Elbette soruşturmanın gizliliği esastır ama kamuoyunu bu denli ilgilendiren ve rahatsız eden, toplumsal bir meseleye dönmüş bir konuda Polis Genel Müdürlüğü’nün hassas ve şeffaf davranması, mümkün olduğunca kamuoyunu doğru bilgilendirmesi süreci çok daha sağlıklı geçirmemize fayda sağlayacaktır. Ayrıca hesaplara konan tedbirlerin işletmeleri zora sokmayacak şekilde düzenlenmesi elzemdir. Süreç ilaç piyasasını iflasa sürüklemeden, insanlara ve ailelerine insanlık onuruna yaraşır şekilde davranarak sürdürülmek zorundadır. Aksi zorbalıktır.”