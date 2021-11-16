İncirli: Sağlık Bakanlığı hastalananların aşı durumunu açıklamıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr Sıla Usar İncirli, koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sıla Usar İncirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 211 vakanın kayıtlara geçmesinin ardından günlük vaka sayısının 200'ü aştığını ifade etti. Usar, Sağlık Bakanlığının hastalanan yurttaşların aşı durumunu paylaşmadığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı'nın hatalı veya eksik aşı programı nedeniyle aşıları tamamlanmayan insanların bilinmesini istemediğine işaret eden İncirli, "Sonbaharla birlikte bütün dünya 5. dalgaya girmeye başladı. Ama bizde şu andaki sorun eksik aşılanma, hatırlatma dozlarındaki gecikme ve yüksek aşısız oranıdır" dedi.

İncirli'nin paylaşım şöyle:

"Günlük vaka sayımız 200’ü aştı. Defalarca sorduğumuz halde Sağlık Bakanlığı ısrarla hastalanan yurttaşların aşı durumunu paylaşmıyor. Çünkü hastalananların bakanlığın hatalı/eksik aşı programı sonucu aşıları tamamlanmamış insanlarımız olduğunun bilinmesi istenmiyor. Sonbaharla birlikte bütün dünya 5. dalgaya girmeye başladı. Ama bizde şu andaki sorun eksik aşılanma, hatırlatma dozlarındaki gecikme ve yüksek aşısız oranıdır. Kapsamı dar ve sürekli geciken, zamanında yapılmayan aşı programı yüzünden hastalanan her hastadan Sağlık Bakanlığı sorumludur. Dün itibari ile ilan edilen sözüm ona yeni aşı programı olması gerektiği gibi toplumun genelini kapsamıyor. İki Sinovac sonrası olması gerektiği gibi 2 doz PfizerBiontech yapılmasına imkan vermiyor. Derhal aşı programı hatırlatma/güçlendirme dozlarını tam içeren ve 12 yaş üzeri herkesi kapsayacak şekilde genişletilmelidir."

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16/11/2021 15:06