İncirli: Saner, Sucuoğlu’nu yalanlayarak ülkedeki durumu iyi göstermeye çalıştı

CTP Lefkoşa Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin bugünkü bakanlar kurulu toplantısında halkımıza “500 yataklı yeni bir hastane” müjdesini yinelediğine dikkat çekerek, “Önce ‘Acil Durum Hastanesi’ işini çözsünler. Hastane bitti ama hizmete giremiyor” dedi.

Başbakan Ersan Saner’ın dünkü meclis oturumunda işsizlikle ve kapanan işyerleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun geçmişte yayınladığı rakamları bile yalanlayarak, ülkedeki durumu iyi göstermeye çalıştığını belirten İncirli, başbakanı gerçekleri görmeye davet etti.

Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Hastanede yangın olursa hesabını kim verecek?”

Altyapı çalışmaları tamamlanmadan ‘Acil Durum Hastanesi’ yapılıp açılış töreni yapıldığına dikkat çeken Sıla Usar İncirli, aslında bunun gerçek anlamda bir açılış olmadığını söyledi.

İncirli, “Yatak kapasitesini artırmak istediler, hastane yapıldı ancak açılamadı. ‘Acil Durum Hastanesi’ne elektrik bağlanabilmesi için önce denetim yapılmalı. İstenmeyen bir durum ve yangın olursa hesabını kim verecek?” diye sordu.

“Hükümet, suçu başkasına atmakta uzman”

Hükümetin sorumluklarını yerine getirmemekte ve suçu başkasına atmakta uzman olduğunu iddia eden İncirli, “Hükümet, inşaat projesini çizmedi diye İnşaat Mühendisleri Odası’nı, hemşire alınamaması konusunda Kamu Hizmeti Komisyonu’nu ve elektrik bağlanmamasıyla ilgili de KIB-TEK ile Elektrik Mühendisleri Odası’nı eleştiriyor” dedi.

“Önce acil durum hastanesi işini çözsünler”

Bakanlar Kurulu’nun Türkiye ile KKTC arasında sağlık konusunda imzalanan anlaşma ile 500 yataklı hastane yapımı için karar üretildiği yönünde bugün yapılan açıklamaya da değinen Sıla Usar İncirli, “Önce ‘Acil Durum Hastanesi’ işini çözsünler” dedi. Halen ‘Acil Durum Hastanesi’nin hekiminin hemşiresinin olmadığını, altyapısının eksik olduğunu, oraya elektrik bağlanamadığını anımsatan İncirli, bunlar ortada dururken, geçmişte defalarca söylenen 500 yataklı hastane konusunun yeniden gündeme getirilmesini eleştirdi.

“İnsanları, birbirine düşürerek düşmanca davranıyorlar”

Başbakanın en yetkili ve güçlü kişi olduğunu ancak önemli olanın bu gücü nereye kullandığı olduğunu aktaran İncirli, “İnsanları, birbirine düşürerek düşmanca davranıp itibarsızlaştırmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Daha önce UBP-HP Hükümeti, şimdi de azınlık hükümeti de kendi aralarında kavgalar ediyor” diye konuştu.

“200 boş hemşire kadrosu var”

200 boş hemşire kadrosu olmasına rağmen, kadrolu hemşire almak yerine “mevsimlik işçi” adı altında hemşire alındığını aktaran İncirli, “Adil bir şekilde istihdam yapmadılar. Partizanca istihdam yaptılar, çünkü çalışanların kaderinin iki dudaklarının arasında olmasını istediler” ifadelerini kullandı.

“Biz önceden uyarmıştık”

Dr. Sıla Usar İncirli, UBP-HP Hükümeti döneminde koronavirüs salgınının 2022’ye kadar süreceği konusunda ana muhalefet olarak öngörülerde bulunduklarını anımsatarak, “Sağlık altyapısının güçlendirilmesi, testlerin ve sağlık ekiplerinin artırılması için planlama yapılmasını savunduk ancak dikkate alınmadık” dedi.

“Saner, Sucuoğlu’nu yalanladı”

Sıla Usar İncirli, ülkede, sağlıkla ilgili sorunlar yanında ekonomik krizle ilgili sıkıntılar da olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Başbakan Ersan Saner, mecliste işsizlikle ve kapanan dükkânlarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun yayınladığı rakamları bile yalanladı. Otellerde ve casinolarda çalışanlar emekçi değil mi ki başbakan onları da ayrıştırıyor? Başbakan, Faiz Sucuğlu’nun verdiği rakamları kabul etmeyip, ‘işsizlik yoktur’ mealinde şeyler söyleyince kulaklarıma inanamadım. Dükkanlar kapanıyor üzerine ‘kiralıktır’ yazıyor. Başbakanın gözleri bunları da mı görmüyor?”

“Yeni yıl öncesi insanlar çıkmaza sürüklendi”

13’ncü maaşlarla ilgili konuşan İncirli, “Sendika ve çalışanlar eylem ve baskı yapmamasına rağmen önce kapalı dönemdeki kesintiler, şimdi de kamu görevlilerinin 13’ncü maaşları ödendi. Özel sektörün örgütlü olmadığı ortaya çıktı. Özel sektör çalışanlarına geriye dönük alacakları olan 255 milyon TL ödenmedi. Yeni yıl öncesi insanlar çıkmaza sürüklendi. Seçim öncesi ‘13’ncü maaşlar ödenecek, sorun yoktur’ denildi, seçim sonrası ise para olmadığı ortaya çıktı. Paraya ne oldu? ‘13’üncü maaşlar sorunsuz ödenecek’ diyerek halka seçim rüşveti vermek mi istediler yoksa parayı mı bitirdiler?” diye konuştu.

“Eğitimin sürmesi gerek”

Toplumdaki bulaş oranına göre okulların kapanıp kapanmayacağının belli olacağını ve yüz yüze eğitimin sürmesi gerektiğini anlatan İncirli, “Eğitim sürmelidir ama toplum bulaşı artarsa, okullar kapanmak zorunda” diye konuştu.

“En hayırlı iş, bütçeyi meclise getirip erken seçime gitmektir”

Şu anki azınlık hükümetinin, şu anki iradenin 2018 Genel Seçim sonucunu yansıtmadığını o nedenle erken seçim hükümeti istediklerini anlatan İncirli, “Pandemi yokmuş, cumhurbaşkanlığı seçiminde ve UBP Kurultayı’nda müdahaleler olmamış gibi hareket ediyorlar. 5 yıl daha hükümette kalacakmış gibi hükümet programı hazırlıyorlar. Yapacakları en hayırlı iş, Bütçe Yasa Tasarısı’nı meclise getirip, erken seçime gitmektir” diye konuştu.

“Gerekli önlemler alınarak işletmeler açık kalabilir”

Az kişinin girdiği restoranların kapatılması, ancak fazla insanın girdiği yerlerin açık kalacak olmasını eleştiren bir izleyicinin sorusuna da yanıt veren Sıla Usar İncirli, “Yiyecek ve içecek sektörü, denetim yapılamıyor diye üst komite tarafından kapatılmak zorunda kalıyor. Bu kararlar çok yanlış. Gerekli önlemler alınarak işletmeler açık kalabilir. Paydaşlar da sürece dahil edilmeli” dedi.

“Kapatmak başarı sayılmaz”

İşletmeleri kapatarak salgının önüne geçmenin başarı olmadığını belirten İncirli, “Başarı, sağlık yönetimiyle sağlık ve ekonomiyi dengede yürütmektir” diye konuştu.

“Yanlış uygulamalardan dolayı üst kurul etkileniyor”

Hükümetin sağlık yönetimini iyi yapamadığından dolayı ülkedeki gelişmelere göre Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun karar aldığını anlatan İncirli, “Yapılan yanlış uygulamalardan dolayı üst kurul etkileniyor. ‘Ekonomide kötü gidişatın sorumlusu kararları alan üst kurul’ diyorlar. Halbuki hükümetin ekonomik konularda yapacağı işler var. Hep üst kurul öne sürülecekse, o zaman hükümete ne gerek var?” diye konuştu.

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29/12/2020 19:04