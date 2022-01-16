İncirli: Sucuoğlu’nun ‘kendi ayakları üzerinde duracak bir yapıdan’ söz etmesi inandırıcı değil

CTP Lefkoşa milletvekili ve milletvekili adayı Dr. Sıla Usar İncirli, kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomik yapıyı CTP’nin kurabileceğini, CTP’nin 2018 yılında bunu başardığını belirterek, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da “kendi ayakları üzerinde duracak KKTC için mücadele verecekleri” açıklamasının sevindirici ancak inandırıcı olmadığını vurguladı.

İncirli, “UBP bugüne kadar ayakları üzerinde durmak için ne yaptı? Türkiye'den para gelmesi ve yandaşlarına dağıtma üzerine bir yapı kurdular” dedi.

UBP’nin parçalı hükümet yerine istikrarlı bir hükümet için tek başına iktidar söylemiyle özrünün kabahatinden büyük olduğundan bahseden İncirli, “Ülkede her alanda kaos var. 4’lü hükümet sorunsuz olarak iktidarda kaldı. HP, inandırıcı bir sebep sunmadan hükümeti bozdu. Yazık oldu” diye konuştu.

Dr. Sıla Usar İncirli, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Erdoğan ile Sucuoğlu basın toplantısı yapmalıydı”

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ilk kez gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti hakkında konuşan İncirli, “Başbakan Türkiye’ye gitti fotoğraf yayınlandı ancak ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. İlk ziyaretin ardından basın toplantısı düzenlenmedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile birlikte toplantı yapılmamasının eksiklik olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Başbakanın bu açıklamaları sevindiricidir ancak inandırıcı değildir”

Başbakanın, bir ayağının Türkiye’de olacağını söylediğine daha sonra kendi ayağının üzerinde duracak bir KKTC istediğini belirttiğine dikkat çeken İncirli, “Kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomik yapıyı CTP yapabilir. CTP, 2018 yılında bunu başardı. Başbakanın bu açıklamaları sevindiricidir ancak inandırıcı değildir. Bugüne kadar ayakları üzerinde durmak için ne yaptılar? Türkiye'den para gelmesi ve yandaşlarına dağıtma üzerine bir yapı kurdular” ifadelerini kullandı.

“4’lü hükümet sorunsuz olarak iktidarda kaldı”

UBP’nin parçalı hükümet yerine istikrarlı bir hükümet için tek başına iktidar söylemiyle özrünün kabahatinden büyük olduğundan bahseden İncirli, “Eğitim, sağlık ve başka alanlarda kaos var. 4’lü hükümet sorunsuz olarak iktidarda kaldı. HP, inandırıcı bir sebep sunmadan hükümeti bozdu. Yazık oldu. Bu hükümet bozuldu diye 3 UBP hükümeti geldi. 4’lü hükümet bozulmasaydı bugün yaşadığımız sorunlarla karşılaşmayacaktık” şeklinde konuştu.

“Erhürman başbakan olacak”

UBP’nin ‘İstikrar için tek başına iktidar’ söylemlerini değerlendiren İncirli, “En kötüsü UBP’nin tek başına iktidara gelmesidir. Sokakta böyle bir hava yoktur. UBP düşüşte, CTP yükseliştedir. İpi CTP göğüsleyecek ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, başbakan olacak. Bunu görüyoruz ve inanıyoruz” diye ifade etti.

“Önceden oy verenler UBP’ye oy vermek istemiyor”

Son 3 UBP hükümeti döneminde vatandaşın canını yakan işler yapıldığını belirten İncirli, “Bu nedenle daha önce oy verenler UBP’ye oy vermek istemiyor. Karma oy kullanmak istiyor. Çok hata yapıldı ve doğru olmayan şeyler söylendi. Başka partiden transferler oldu. Bunlar UBP içinde huzursuzluk yaratmış olabilir. İnsanlar artık farkında, bu şekilde devam ederse insanlar başına kötü şeylerin geleceğinin farkındadır” dedi.

“Emanette olsa CTP’ye oy verin”

Erhürman Hükümeti döneminde başarılı olduklarını ifade eden İncirli, “Emanet de olsa bu oyları talep ediyoruz, CTP’ye mühür gelmesini istiyoruz. Döviz krizi döneminde hayat pahalılığını enflasyonun üzerinde verdik. UBP, ise hayat pahalılığını dondurmak istedi, yargıya taşıdık” şeklinde konuştu.

“Türkiye’ye ilaç ve aşı sorunundan bahsettiler mi?”

Türkiye’nin neden KKTC’ye ilaç ihracatı yasağı koyduğunu soran İncirli, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu yaşadığımız ilaç sıkıntısı ve aşı sorunu hakkında Türkiye yetkilileri ile konuştu mu? İnaktif aşı virüs ilk çıktığında etkiliydi virüs mutasyona uğrayınca etkisini kaybetti. Ağustos ayından beridir RNA aşısı gönderilmesi gerektiğini söylüyorum” ifadelerini kullandı.

“CTP iktidara gelince aşı konusunda girişimler yapacak”

Sıla Usar İncirli, “Tanınmış bir ülke değiliz bu nedenle aşılara ulaşamıyoruz. Aşılara Türkiye ve Güney Kıbrıs üzerinden ulaşıyoruz. Güney’den gelmeyen aşı farkını Türkiye kapatıyor. AB’den neden aşı istemeyelim? CTP iktidara gelince aşı konusunda girişimler yapacak” dedi

“Denktaş ve Eroğlu bile Tatar’dan farklıydı”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu döneminde bile federasyon temelinde çözüm konusunda geriye gidilmediğini belirten İncirli, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar geldi ve dünyaya bize sırtını döndü. İki eşit egemen devlet temelinde çözümün dünyada kabul görmesi mümkün değil. Doğru zeminde durmak önemlidir” şeklinde konuştu.

“Yeni sınır kapıları açacağız”

CTP’nin iktidara gelmesi durumunda dış ilişkiler konularında önemli çalışmalar yapacağını anlatan İncirli, “Yeşil hat ve Mali Yardım Tüzüğü yanında dondurulmuş doğrudan ticaret tüzüğü konusunda da adım atacağız. Yeni sınır kapıları açacağız. İki toplumun sosyal ve ekonomik yönden yaklaşmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Sağlık bakanlığında bir danışma hattı kurulamadı”

Pandemi başladığından beri iki yıl geçtiğini ancak sağlık bakanlığında bir danışma hattı kurulamadığını ifade eden İncirli, “Pandemiyi UBP anlamadı ve mücadelede geriye gidildi. Sağlık çalışanları dünyada el üstünde tutulurken, bizde öyle olmadı. Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde sesi duyulmadı. Sağlık Bakanının TIP-İŞ’le görüşmemesi ve Başbakanın görüşmesi bir şey anlam ifade etmiyor. Başbakan herkesi idare edebileceğini zannediyor ancak insanlar her şeyin farkında” dedi.

“Sandığa gitmezlerse, beğenilmeyen düzen devam edecek”

Sandığa gitmeme, seçimi boykot etme konusunda da değinen İncirli, “Düzenden memnun olanlar ve düzenden memnun olmayanlar sandığa gidecek ancak değişim olmayacağını düşünenler gitmek istemiyor. Eğer düzenin değişmesi için sandığa gitmezlerse, beğenilmeyen düzen devam edecek” ifadelerini kullandı.

“CTP ortadan kalkarsa bu halkın üzerinden silindir gibi geçerler”

Bir izleyiciden gelen soru üzerine 1973 yılından beridir seçimlere dıştan müdahale olduğuna işaret eden İncirli, “CTP bunu yıllardır dile getiriyor. CTP mücadelenin ve direnişin adıdır. Boyun eğmeyişin partisidir. Boykotçuların önerisi nedir? CTP ortadan kalkarsa bu halkın üzerinden silindir gibi geçerler” dedi.

“Türkiye tazminatlardan kurtuldu”

Türkiye’nin Loizidu Davasını kaybederek tazminat ödemesinin ardından CTP’nin girişim yaparak Taşınmaz Mal Komisyonu’nu kurduğunu dile getiren İncirli, “AB’nin komisyonu iç hukuk kabul etmesiyle Türkiye tazminatlardan kurtuldu” şeklinde konuştu.

“Lokmacı açıldı ve Arasta can suyu almaya başladı”

CTP’nin hükümette olduğu dönemlerdeki icraatlardan bahseden İncirli, “Lokmacı açıldı ve Arasta esnafı can suyu almaya başladı. Hayat pahalılığı enflasyonun üzerinde verilerek alım gücü korundu” ifadelerini kullandı.

“UBP vergileri artıracak biz düşüreceğiz”

UBP’nin hükümete gelmesi durumunda vergileri artıracağına değinen İncirli, vergileri artırmak isteyen bir UBP var. Biz vergileri düşüreceğiz. Kıbrıslı Türkleri doğru ekonomik politika ile dünyaya açacak CTP’dir. Sağlık ve eğitimde ilerlemeler sağlayacak CTP’dir” dedi.

“5 yılda bir gelen fırsat kaçırılmamalıdır”

Erken genel seçim tarihi alınması için CTP’nin büyük çaba gösterdiğini belirten İncirli, “Bu fırsat 5 yılda bir gelir bu nedenle kaçırılmamalıdır” diye konuştu.

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16/01/2022 16:55